Звезда сериала 'Клиника' умерла от рака

В возрасте 70 лет скончалась американская актриса и продюсер Марки Пост. Она на протяжении четырех лет боролась с раком.

Смерть наступила в субботу, 7 августа. Об этом сообщила менеджер знаменитости, передает издание Deadline (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Американская телевизионная актриса. Пост наиболее известна благодаря ведущим женским ролям в сериалах "Каскадеры", "Ночной суд", "Клиника" и "Пылая страстью".

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С 1982 по 1995 год она снималась в трех успешных шоу, после чего начала играть главные роли в нескольких сделанных для телевидения фильмах.

Дочь физика Ричарда Ф. Поста, родилась в Пало-Алто и окончила колледж Льюиса и Кларка в Портленде. В начале карьеры она работала в нескольких игровых шоу, а в конце 70-х стала играть эпизодические роли на телевидении.

Пост также сыграла роль матери Камерон Диас в кинофильме 1998 года "Все без ума от Мэри". Знаменитость замужем за актером Майклом А. Россом, у пары двое детей.

После того, как актрисе сообщили о ее диагнозе, она отказалась делать перерыв в карьере. Последними работами Пост стали фильм "Четыре Рождества и свадьба" и сериал "Детки в порядке".

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