10 звезд, которые на SAG Awards 2022 пришли с украинскими флагами и выступили против российской оккупации

После полномасштабного нападения Российской Федерации на территорию Украины весь мир начал поддерживать украинский народ. Селебрити жертвовали деньги, вывешивали желто-голубые флаги и критиковали оккупанта – президента России Владимира Путина.

На 28-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards 2022) мировые звезды демонстрировали поддержку Украине на красной дорожке. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые выразили соболезнования украинцам.

Брайан Кокс

Шотландский актер Брайан Кокс на церемонии SAG Awards 2022 выразил восхищение украинским президентом Владимиром Зеленским и призвал весь мир останавливать войну в Украине. Звезда кино назвал украинцев смелыми, а россиян – трусами. Актерский состав сериала "Наследники" вышел на сцену и удостоенный награды Кокс вспомнил трагическую ситуацию в Украине, которая всколыхнула весь мир.

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"Я призываю всех известных писателей, актеров, исполнителей и режиссеров освещать нападение России на Украину и противостоять ему", – заявил в своей речи Кокс.

Майкл Дуглас

Актер Майкл Дуглас пришел на церемонию SAG Awards-2022 в черном классическом смокинге, а в его нагрудном кармане был вязаный аксессуар в цветах флага Украины.

На красной дорожке он напомнил всем, что это цвет украинского флага. Кроме этого добавил, что сейчас прекрасное время оценить, что такое настоящая демократия. "Я просто очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране", – заявил Дуглас в интервью телеканалу "Access".

Лиза Энн Уолтер

Актриса Лиза Энн Уолтер пришла на церемонию Премии Гильдии киноактеров с сине-желтыми цветами, прикрепленными на груди к ее черному платью. В своем Instagram звезда призвала освободить украинские территории от оккупантов и написала: "Я за Украину!"

Леди Гага

Певица Леди Гага также посетила церемонию Sag Awards 2022. "Это прекрасная ночь и праздник искусства, но в мире столько всего происходит. Мое сердце сейчас с людьми Украины и сочувствует им", – сказала артистка в интервью каналу "Live from".

Шари Белафонте

Звезда драмы "Утреннее шоу" Шари Белафонте закрепила на одежду ленту в цвете украинского флага и вышла на красную дорожку SAG Awards 2022.

Майкл Китон

Актер Майкл Китон в своем выступлении также поддержал президента Украины. "У нас есть коллега-актер Зеленский, который сегодня заслуживает оваций за то, что он сражается", – сказал Китон на церемонии, сдерживая слезы.

Дуглас Ходж

Актер Дуглас Ходж украсил свой смокинг на церемонии SAG Awards переплетенными желто-голубыми лентами.

Тайлер Перри

Американский актер Тайлер Перри поддержал украинцев и украсил желто-голубой лентой блейзер, выйдя на красную дорожку 27 февраля.

Эль Фаннинг

Актриса Эль Фаннинг сделала маникюр в цветах украинского флага. Она демонстрировала желто-голубые ногти, чтобы креативно поддержать Украину.

Джон Бернтал

Актер Джон Бернтал украсил синий смокинг желто-голубыми лентами, поддержав Украину, которая сейчас находится под оккупацией России.

Ранее OBOZREVATEL писал, в сеть слили номера Егоровой, Баскова, Канделаки и других звезд, которые поддержали войну в Украине. Украинцы, россияне и белорусы стали распространять контакты, звонить по телефону или писать знаменитостям.