В сеть слили номера Егоровой, Баскова, Канделаки и других звезд, поддержавших войну в Украине

В социальную сеть Twitter неизвестные слили номера мобильных телефонов украинских и российских деятелей культуры и политиков, которые открыто поддержали военное вторжение России в Украину. В ночь на 28 февраля в открытый доступ попали контакты Николая Баскова, Тины Канделаки, Ани Лорак, Регины Тодоренко, Прохора Шаляпина, Олега Газманова, Владимира Соловьева, Снежаны Егоровой, Ильи Кивы, Игоря Лихуты и др.

Данные в своем микроблоге выложил пользователь под ником Back__Chat. Среди них как рабочие номера, так и личные. Украинцы, россияне и беларусы начали распространять контакты и хвастаться скриншотами, как они названивают или что пишут знаменитостям.

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Спустя некоторое время эти же номера телефонов выложила в Instagram-stories продюсер проекта "Орел и Решка" Марина Гранкина. Однако позже она их удалила.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские хакеры взломали сайт Кремля и слили в сеть базу контактов российских чиновников. А в понедельник, 28 февраля, группировка Anonimus взломала сайты российских пропагандистов и опубликовала сообщение о реальном количестве россиян, убитых за четыре дня войны в Украине.