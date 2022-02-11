10 членов королевских семей, которые участвовали в Олимпийских играх. Фото

В королевских семьях принято иметь свое хобби и заниматься спортом. Для многих монархов плавание, скачки или яхтинг стали делом всей жизни. Некоторые из них представляли свою страну на соревнованиях и занимали призовые места.

Княгиня Монако завоевала золото на Кубке мира в 2002 году, а племянницу британской королевы Елизаветы II наградили серебром на Олимпийских играх в 2012 году. OBOZREVATEL рассказывает о достижениях членов королевских династий в спорте.

Британская принцесса Анна – конные скачки

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Принцесса Анна является профессиональной наездницей. В 1971 году она победила на чемпионате Европы по конному троеборью, а в 1976-м боролась за медаль на Олимпийских играх в Монреале. Тогда монархиня заняла 24-е место и стала работать в Международном олимпийском комитете.

Марк Филлипс – конные скачки

Первый муж принцессы Анны – Марк Филлипс, трижды представлял Великобританию на Олимпийских играх. Именно благодаря конному спорту пара познакомилась. В 1972 году в Мюнхене Филлипсу удалось завоевать золото, а в Сеуле в 1988 году он выиграл серебро в командном зачете.

Зара Тиндолл – конный спорт

Дочь принцессы Анны – Зара Тиндолл, в университете изучала "физиотерапию лошадей". Член британской династии профессионально ездит на коне. Тиндолл в 2012 году завоевала серебряную медаль в командном первенстве на Олимпийских играх в Лондоне. Медаль на шею Заре вешала ее мать, принцесса Анна крепко обняла дочь в торжественный момент, нарушив протокол.

Князь Монако Альбер II – бобслей

Сын князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли занимался футболом, плаванием, греблей и другими видами спорта. Альбер II также участвовал в спортивных соревнованиях. Он пять раз выступал на Олимпийских зимних играх в составе команды по бобслею. Кроме этого, у монарха есть черный пояс по дзюдо.

Лучший результат принца Монако – 27-е место на Олимпиаде 1992 года. После завершения спортивной карьеры Альбер стал членом Международного олимпийского комитета.

Княгиня Шарлен – плавание

Избранницей Альбера II является профессиональная пловчиха Шарлен Уиттсток. В 1996 году будущая княгиня Монако стала чемпионкой по плаванию в ЮАР, в 2000 году заняла пятое место на Олимпиаде в Сиднее, а в 2002 году завоевала золото на Кубке мира. В 2008-м Уитсток хотела снова принять участие в Олимпиаде в Пекине, но травмировалась и не смогла поехать на соревнование.

Принцесса Дании Натали – конный спорт

Племянница королевы Дании Маргреты II – Натали, с детства занималась верховой ездой. В 2008 году принцесса завоевала бронзу в командном зачете во время Олимпийских игр в Пекине. В 2012 году приняла участие в лондонской Олимпиаде в составе датской сборной. Команда заняла четвертое место.

Принцесса Иордании Хайя – конный спорт

Сестра короля Иордании Абдаллы II – принцесса Хайя, также прославилась в спортивном мире. Монархиня известна в конном спорте, она участвовала в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Хайя Хусейн преодолевала препятствия на коне, а через два года стала первой арабской женщиной, которая приняла участие в чемпионате мира. Хусейн длительный период возглавляла Международную федерацию конного спорта.

Король Испании Фелипе VI – парусный спорт

Король Испании Фелипе VI был в составе испанской сборной по парусному спорту в 1992 году. Команда заняла 6-е место на Олимпиаде. Игры тогда проходили в Барселоне и Фелипе был знаменоносцем сборной. Интерес к этому виду спорта привили его родители, поскольку король Хуан Карлос и королева София в свое время были участниками Олимпийских игр.

Шейх Ахмад бен Мухаммед бен Хашер Аль Мактум – стрельба по мишеням

Шейх Ахмад Бен Мухаммед Бен Хашер Аль Мактум стал первым в истории Объединенных Арабских Эмиратов олимпийским чемпионом. В 1999 году на чемпионате мира в Финляндии он остановился в шаге от медали. В 2000 году шейх дебютировал на Олимпийских играх и занял девятое место.

На летней Олимпиаде 2004 года в Афинах в возрасте 40 лет шейх Ахмад завоевал золотую медаль, он стрелял по двум мишеням. После провального выступления на Олимпиаде в 2008 году в Пекине монарх заявил, что покидает спорт.

Таиландский принц Бира – парусный спорт

Принц Таиланда Бира был автогонщиком и яхтсменом. Он участвовал в довоенной гонке и чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 в 1950—1954 годах. Принц Бира был участником Олимпийских игр 1956, 1960, 1964 и 1972 годов в парусном спорте.

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