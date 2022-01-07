10 слов, которые по протоколу запрещено говорить членам королевской семьи

Британская королевская элита не использует много, на первый взгляд, привычных для их подданых слов. Существует специальный протокол, безоговорочно соблюдаемый всеми членами семьи монархов.

Кейт Фокс, антрополог и автор книги "Наблюдение за англичанами: скрытые правила английского поведения", назвала 10 слов, которые невозможно услышать в Букингемском дворце. Для каждого из них специалисты подобрали более совершенные аналоги, сообщает Purewow (чтобы увидеть фото, доскролльте страницу вниз).

Туалет

Если кому-то из королевских особ нужно отлучиться, они никогда не скажут, что идут в туалет. Вместо этого принято использовать слово "уборная".

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Извините

Если дело касается неуслышанной или непонятой фразы, британские монархи не извинятся за невнимательность, ведь считают это привилегией среднего класса, который желает казаться более изящно. Но королевская семья изящна по умолчанию, поэтому ее члены прямо переспрашивают "Что?".

Духи

В связи с натянутыми отношениями между Францией и Британией, было решено заменить слово "духи" на "аромат".

Внутренний дворик

Королевские особы не выходят погулять во внутренний дворик. Они предпочитают красивое слово "терраса".

Десерт

Еще одно французское слово, которое не привыкли употреблять в Букингемском дворце. Почти все сладкие блюда в Англии окрестили простым "пудингом". То есть в окружении Елизаветы II так называют не только традиционное блюдо из теста, но и большинство сладостей.

Шикарный

Это слово используется в высшем обществе, только иронизируя на чей-то счет. Правильный синоним – элегантный или умный.

Чай

В простом британском обществе "чаем" часто называют традиционный ужин, то есть поздний прием пищи. В королевском же окружении "чай" – прием горячего напитка с 17:00 до 19:00.

Мама и папа

Королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом приучили своих детей и внуков обращаться к родителям "мамочка" и "папочка". И даже с возрастом молодые герцоги не нарушают традицию.

Закуски и прохладительные напитки

Во время многочисленных королевских вечеринок и приёмов на стол гостям подают простые "еду и напитки". Монархи не усложняют себе жизнь затейливыми "закусками и прохладительными напитками".

Диван

Ее Величество может пригласить присесть на "софу", но не на "диван". Слово широко используется средним классом и происхождение у него совсем не британское. Так что у составителей королевского протокола было сразу две причины от него избавиться.

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