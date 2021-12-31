'Новогодняя Маска на канале 'Украина': стало известно, кто был в образе Снежной королевы. Фото

В праздничный вечер, когда до Нового года остается пару часов, телеканал "Украина" раскрывает имена героев шоу "Новогодняя Маска" и уже рассекретил многих участников. Перед зрителями выступила загадочная красавица Снежная королева, в костюме которой скрывалась поп-дива Тина Кароль.

Певица, несмотря на то, что находилась в "холодном" образе, разожгла горячий спор между звездными детективами, которые сначала никак не могли определиться, кто же прячется под маской величественной Снежной королевы.

На сцене шоу она исполнила песню "Снежинка" из кинофильма "Волшебники". Оля Полякова предположила, что за маской Снежной королевы скрывается певица Камалия. Эту версию поддержал и Олег Винник.

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Но Андрей Данилко им возразил и уверенно заявил, что это – Тина Кароль.

"А Баба Яга против! Я против, там не Тина Кароль. Я думаю, что это Камалия. Еще Наталья Валевская может быть. Точно могу сказать, что это не MONATIK", – воскликнула Оля Полякова.

DZIDZIO не предлагал никаких версий, поскольку был просто поражен от выступления загадочной красавицы, отметив, что под маской скрывается настоящая оперная дива.

Снежная королева, как и другие участники шоу, дала подсказку детективам и сказала, что она лежит в ящике, открыть который сможет только один из пяти ключей. А найдет его тот, чье сердце способно растопить лед.

По приказу детективам принесли ведерко со льдом, среди которого они нашли ключ. Но не один – их было два.

Расшифровать подсказку Снежной королевы удалось Андрею Данилко. После того как он объяснил, что меньший ключик указывает на супер-хит Тины Кароль, другие детективы согласились с ним.

"Мне очень приятно сегодня слышать вас. Какие вы молодцы – настолько уверены в своем выборе. Спасибо вам! С Новым годом! Удачи!" – сказала Тина Кароль в эфире шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года на телеканале "Украина" показывают праздничный выпуск гипершоу "Маска", где 9 звезд шоу-бизнеса в невероятных костюмах поют перед знаменитыми детективами.