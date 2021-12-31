Праздничный выпуск гипершоу 'Новогодняя маска': как проходит ночь сюрпризов. Онлайн

В канун Нового года на телеканале "Украина" показывают праздничный выпуск гипершоу "Маска", где 9 звезд шоу-бизнеса в невероятных костюмах поют перед знаменитыми детективами. Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских (NK), Андрей Данилко и DZIDZIO внимательно слушают подсказки гостей и пытаются угадать, кто перед ними выступает.

Создатели самого загадочного проекта на украинском ТВ подготовили для телезрителей неожиданные сюрпризы, звездные дуэты и многое другое. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сюжет праздничного выпуска – новогодние герои и образы. Ведущий шоу Владимир Остапчук появился на сцене в образе снежинки.

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