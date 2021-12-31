В 'Новогодней Маске на канале 'Украина' раскрыли, кто скрывался за образом Оленя. Фото

За пару часов до Нового года телеканал "Украина" раскрывает имена героев шоу "Новогодняя Маска" и уже рассекретил многих участников. На сцене праздничного проекта появился новый персонаж – рождественский Олень, под маской которого скрывалась певица и блоггер Jerry Heil.

Несмотря на то, что в гипершоу "Маска" звездные детективы неоднократно называли ее имя, они не сразу узнали певицу. И только после игры, в которую предложил поиграть Олень, они догадались, кто скрывался за этим образом.

Забавный Олень сразу пришелся по душе детективам, очаровав их своим веселым выступлением. Они сразу "угадали", что это Виктор Бронюк, известный своей песней об этих красивых животных. Да и образ персонажа изрядно развеселил знаменитостей.

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"У него ножки сзади парализованы. Или там два человека – тот, кто сзади, похоже, уже спит", – пошутила Оля Полякова.

Олень предложил детективам игру в "крокодила", задачей которой было расшифровать кодовые слова и понять, как они связаны со звездой под маской.

Помочь Оленю и показывать эти слова на сцену вышли актеры Алексей Тритенко и Арам Арзуманян, а также ведущие Григорий Герман и Анна Панова. Они показали следующие слова: вечность, ирония, Америка, соя.

"Это Jerry Heil!" – выкрикнула NK | Настя Каменских, расшифровав последнюю подсказку, указывавшую на то, что Олень не ест мяса.

А когда рождественский Олень зажег с четырьмя Дедами Морозами под композицию "Мне не жалко" Ирины Билык, все детективы единогласно заявили: это точно Jerry Heil.

"В костюме выступать было достаточно комфортно. Меня предупреждали, что надо быть осторожной: если не выходит шевелить ногами – лучше не надо. А мне наоборот хотелось бить копытом. На мой взгляд, мы очень органично срослись с этим персонажем. В новогоднюю ночь хочу всем пожелать, чтобы в вашей жизни такие олени не попадались!", – поделилась эмоциями от участия в шоу Jerry Heil.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года на телеканале "Украина" показывают праздничный выпуск гипершоу "Маска", где 9 звезд шоу-бизнеса в невероятных костюмах поют перед знаменитыми детективами.