'Новогодняя Маска на канале 'Украина': кто скрывался за образом гламурного Мышонка на лыжах. Фото

На пороге Нового года, когда 2022-й уже стучится в дверь, телеканал "Украина" порадовал своих зрителей, раскрывая имена героев шоу "Новогодняя Маска". После того, как на сцене праздничного проекта первой сняла маску яркая новогодняя Елка – Слава Каминская, к звездным детективам вышла еще одна загадочная участница. Гламурный Мышонок выехал к ним на лыжах и вручил конверт, который и помог сорвать маску со скрывавшейся за этим образом Алены Винницкой.

Однако детективы далеко не сразу рассекретили певицу – Мышонок своей подсказкой загнал их сначала в тупик. Получив конверт, они с удивлением обнаружили, что он пуст.

"Там ничего нет, он даже ничем не пахнет!", – шутя констатировали детективы.

"Мышь повесилась в этом конверте", – рассмеялась NK | Настя Каменских.

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Первым "расшифровать" эту подсказку вызвался Андрей Данилко, который предположил, что таким образом Мышонок на лыжах указывает на хит "Охрана, отмена", а значит, под этой маской спряталась певица Jerry Heil.

Но Настя Каменских ему возразила, заявив, что под маской может находиться Виктор Павлик.

"Я против этой версии, потому что Витя Павлик пусто ничего не делает. У него уже восьмой ребенок, поэтому он бы нам пустой конверт не подсунул", – развеселила зрителей Оля Полякова.

Среди других версий прозвучали такие имена, как Наталья Могилевская, Анастасия Приходько, Оля Цыбульская и даже WELLBOY.

И только когда гламурный Мышонок спел песню "А снег идет", Андрей Данилко догадался – в этом образе замаскировалась Алена Винницкая, ведь именно у нее был альбом под названием "Конверт".

"Из всех детективов он больше всего слушал мою музыку, потому что мы знакомы еще со времен "ВИА Игры". Он прекрасно знает мой тембр, хотя я и пыталась петь детским голосом", – размышляет Алена Винницкая, как Данилко удалось ее отгадать.

Она также поделилась ощущениями от пребывания в костюме, который буквально "проглотил" певицу.

"Костюм чрезвычайно классный, красивый, яркий, но должен признать, что это такое испытание, потому что внутри очень тяжело дышать. Это было непросто, но и через это мне нужно было пройти. Всех-всех украинцев поздравляю с Новым годом!", – сказала Алена Винницкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года на телеканале "Украина" показывают праздничный выпуск гипершоу "Маска", где 9 звезд шоу-бизнеса в невероятных костюмах поют перед знаменитыми детективами.