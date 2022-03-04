"Мы тебя отстроим, Украина!" Украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу

Obozrevatel
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'Мы тебя отстроим, Украина!' Украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу
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В сети появился новый мотивационный ролик для поднятия боевого духа украинского народа в борьбе против российской агрессии, которая длится уже девятый день. Его создатели убеждены, что после пережитого горя и слез мы обязательно построим новую Украину без предательства, лжи и быдла.

Кто является автором видео, пока неизвестно. Украинцы активно распространяют его по соцсетям, обещая бороться за страну "до последней капли крови".

"Мы тебя отстроим, Украина!" Украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу

Ниже предлагаем текст вдохновляего обращения, которое звучит за кадром:

"Когда война закончится, когда мы выйдем из бомбоубежищ, вернемся в свои города и дома, мы не узнаем страну. Не встретим некоторых соседей. Никогда не подадим руку нескольким знакомым, а кому-то больше никогда не дозвонимся.

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"Мы тебя отстроим, Украина!" Украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу

Мы будем много плакать. И от счастья, и от горя. Слез не стесняйтесь - с ними выходит боль. Ну а потом мы начнем строить. Строить так, как никогла раньше. Днем и ночью. Для страны все вместе.

Пот будет заливать лоб. Руки будут гудеть от усталости, но только тогда мы сможем улыбаться. Мы построим новую Украину. Где нет места лживым политикам и ехидно улыбающимся приспособленцам. Быдлу, хамящему полицейскому, и предателям, приветствовавшим русского агрессора.

Через боль, кровь и слезы родилась наша нация. Теперь мы должны отстроить для нее государство.

Украина, мы тебе обещаем! Героям Слава!"

"Мы тебя отстроим, Украина!" Украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее песня о турецком ударном оперативно-тактическом беспилотнике Bayraktar, который уничтожает вражескую технику, стала хитом в Украине.

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