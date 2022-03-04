'Мы тебя отстроим, Украина!' Украинцы записали мотивирующее видео, которое заставит поверить в победу

В сети появился новый мотивационный ролик для поднятия боевого духа украинского народа в борьбе против российской агрессии, которая длится уже девятый день. Его создатели убеждены, что после пережитого горя и слез мы обязательно построим новую Украину без предательства, лжи и быдла.

Кто является автором видео, пока неизвестно. Украинцы активно распространяют его по соцсетям, обещая бороться за страну "до последней капли крови".

Ниже предлагаем текст вдохновляего обращения, которое звучит за кадром:

"Когда война закончится, когда мы выйдем из бомбоубежищ, вернемся в свои города и дома, мы не узнаем страну. Не встретим некоторых соседей. Никогда не подадим руку нескольким знакомым, а кому-то больше никогда не дозвонимся.

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Мы будем много плакать. И от счастья, и от горя. Слез не стесняйтесь - с ними выходит боль. Ну а потом мы начнем строить. Строить так, как никогла раньше. Днем и ночью. Для страны все вместе.

Пот будет заливать лоб. Руки будут гудеть от усталости, но только тогда мы сможем улыбаться. Мы построим новую Украину. Где нет места лживым политикам и ехидно улыбающимся приспособленцам. Быдлу, хамящему полицейскому, и предателям, приветствовавшим русского агрессора.

Через боль, кровь и слезы родилась наша нация. Теперь мы должны отстроить для нее государство.

Украина, мы тебе обещаем! Героям Слава!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее песня о турецком ударном оперативно-тактическом беспилотнике Bayraktar, который уничтожает вражескую технику, стала хитом в Украине.