Могучего льва засняли в битве со стаей из 30 гиен. Фото

В Южной Африке фотограф Кайл Смит запечатлел, как лев победил 30 гиен в шестичасовом сражении за тушу буйвола. На одном из изображений 63-килограммовая гиена укусила "царя зверей", когда тот рычал.

На другом снимке лев приблизился к туше буйвола после того, как отбивался от голодных опасных животных. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, фотограф был на расстоянии, пока лев сражался с гиенами в течении шести часов. Отмечается, что голодные животные охотятся стаями и при этом используют свою скорость – 60 км/час, а также они преследуют добычу до изнеможения. После этого стая тащит ее по земле.

Напомним, ранее 24-летний фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем. Леопарды-меланисты – редкий вид из-за того, что они часто попадают в руки браконьеров.

Также фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

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