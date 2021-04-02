Международный конкурс театральной фотографии "Театр в фотообъективе" (THEATRE EXPOSED) проводится ежегодно, с 2018 года. Принимать участие в нём могут все желающие (профессионалы и аматоры). Все, кто любит театр! Итоги Фотоконкурса подводятся 27 марта во Всемирный День Театра.

Тема Фотоконкурса: ТЕАТР. На Фотоконкурс принимаются фотографии в следующих категориях: художественная фотография; портретная фотография; движение в искусстве; ретро-фотография; открытая (экспериментальная) фотография.

Для определения победителей ежегодно формируется Международное жюри из людей, близких к искусству (режиссеров, художников, руководителей театров, артистов, фотографов и т.д.) из разных стран с многолетним профессиональным опытом и безупречной репутацией.

В Международное жюри конкурса "Театр в фотообъективе -2021" в ошли:

Юрий Мечитов (Грузия) — легендарный грузинский фотограф, автор многих книг, в том числе книги-фотоальбома "Сергей Параджанов. Хроника диалога", участник семидесяти выставок не только в Грузии, но и за ее пределами;

Нина Аловерт (США) - мастер балетной фотографии и театральный критик;

Елена Вильт (Эстония) — фотохудожник, театральный фотограф;

Изя Шлосберг (США) – художник, писатель;

Елена Мартынюк (Украина-Россия) – заслуженный фотохудожник Международной федерации фотоискусства, член Европейского союза профессиональных фотохудожников;

Сергей Жданович (Беларусь) — фотохудожник (фотография, инсталляция, мультимедиа);

Макинде Адениран (Нигерия) – драматург, режиссер, председатель Национальной ассоциации нигерийского театрального искусства (NANTAP Lagos state);

Ариэль Сесилио Лемус Альварес де ла Кампа (Куба) – фотограф, фотожурналист;

Йован Видакович (Босния и Герцеговина) - фотограф, участник и победитель предыдущих конкурсов;

Реза Мозафари Манеш (Тегеран) - фотограф, участник и победитель предыдущего конкурса.

В Международное жюри конкурса "Театр в фотообъективе" в 2018-2020 гг. также входили:

Елена Редько (Украина) – директор-художественнй руководитель Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного, заслуженный работник культуры Украины;

Алексей Горбунов (Украина) – народный артист Украины;

Карлос Фабиан Вильярреал (Аргентина) - старший профессор Национальной школы кукол и театра кукол им. Розарио, руководитель "Theatro de titres burbujas";

Питер Глендиннинг (США), профессор истории искусства и искусства Мичиганского государственного университета, его фотографии можно найти в крупных общественных и частных коллекциях, а его проект "Мой Париж" был назван "Лучшим к 2015 году";

Сандро Мабеллини (Италия-Бельгия) – театральный режиссер ACCADEMIA PERDUTA - ROMAGNA TEATRI;

Борис Бухман (Украина) - фотохудожник, театральный фотограф, член Национального союза фотохудожников Украины.

Международное жюри выборкой-голосованием в онлайн-режиме оценивает и отбирает лонг-альбом Фотоконкурса. Фотографии участников не подписываются. Лонг-альбом публикуется на странице проекта в Фейсбуке (Fb: @ THEATRE EXPOSED), где в течение двух недель каждый желающий может проголосовать за понравившуюся фотографию.

Международное жюри и Организационный комитет Фотоконкурса, учитывая зрительское голосование на странице проекта в Фейсбуке, отбирает шорт-альбом – победителей Фотоконкурса. По итогам Конкурса, все участники получают персонализированный электронный сертификат с результатами Конкурса "Театр в фотообъективе".

ИРИНА АВЕРИНА (Одесса, Украина) - куратор Международного конкурса "Театр в фотообъективе":

В этом сложном году мы не сразу решили объявить Конкурс. Было много сомнений. Но благодаря поддержке Экспертов мы осуществили этот Проект в условиях пандемии. Нас поддержали фотографы из 19-ти стран мира.

В этом Конкурсе участвовали как профессионалы, так и любители театра (аниматоры) из Беларуси, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Израиля, Ирана, Индии, Казахстана, Канады, Кубы, Литвы, Нигерии, Польши, России, Сербии, Словении, Украины, Эстонии.

Украину представили фотографы из Днепра, Киева, Львова, Мариуполя, Николаева, Харькова, Хмельницкого, Кривого Рога и, конечно, Одессы (Владислав Золин (среди аматоров) и Анастасия Агаркова, Ирина Рогава, Юрий Литвиненко , Екатерина Соколова, Юлия Кондратенко(среди профессионалов).

Мы получили 1273 фотографии (в прошлом году, для сравнения – 1320 фотографий и были участники из 15-ти стран).

По опыту прошлого года мы предвидели, что выставка откроется в онлайн-пространстве. Поэтому было принято решение не ограничивать количество победителей

По итогам Международного театрального фотоконкурса "Театр в фотообъективе-2021" Международное жюри выбрало 174 фотографии в пяти категориях: АРТ, ПОРТРЕТ, ОПЕН и ДВИЖЕНИЕ в ИСКУССТВЕ, РЕТРО, а также (по итогам онлайн-голосования на странице проекта) были определены Призы зрительского голосования. Кроме того, были учреждены Специальный приз жюри и Специальный приз Организаторов Конкурса.

Для сравнения, в 2020 году было выбрано 102 фотографии, а в 2019 году - 37 работ – победителей. Как отмечают все Эксперты, качество работ значительно улучшилось.

Хотя, конечно, пандемия внесла свои коррективы. Количество участников заметно сократилось. В этом году зарегистрировались 128 человек (в прошлом году – 240 человек). Но профессионалов стало больше. Мы понимаем, что простые зрители, которые также могли прислать свои фотографии или любители театра (аматоры) были ограничены в возможности в текущем году приходить в театр.

В этом году многое для нас стало впервые.

Впервые в этом году у нас так много новых участников (почти 75 процентов), но есть и те, кто с нами с самого первого Конкурса и наши Эксперты уже могут даже отличить профессиональный почерк участников.

Впервые были присуждены Гран-при за лучшую фотографию тем участникам, которых отметили все члены Экспертного совета.

Впервые в Конкурсе самой молодой участнице всего 10 лет (раньше у нас нижний возрастной порог участников был от 16-ти лет).

Впервые мы опубликовали работы победителей в онлайн-выставке, не разграничивая на профессионалов и любителей театра (аматоров). Это связано со значительным улучшением качества присланных работ, что не может не радовать.

Быть театральным фотографом не просто. Театральная фотосъемка считается одним из самых сложных (в техническом и творческом плане) видов фотографии. Я не хочу сказать, что это профессия избранных. Но не каждый (даже в наш современный технический век) напишет в своем портфолио “театральный фотограф”.

Поэтому с радостью хочу поблагодарить всех, кто вдохновил, поверил, поддержал эту идею и помогает воплощать в жизнь. Наших Экспертов и наших Участников!

Думаю, что главное в реализации любого творческого проекта – круг единомышленников. Людей, которые загораются идеей проекта, понимают его значимость, масштабы и возможности. Не боятся трудностей и сложностей, которые всегда сопутствуют чему-то новому. Помогают, вникают в детали, советуют. Кому он созвучен по внутренним ощущениям.

Мы не останавливаемся!

Мы благодарны всем тем, кто нас поддерживает!

Мы ждем всех тех, кто присоединится к нам в дальнейшем!

Наши двери всегда открыты для взаимного сотрудничества!

Куратор Конкурса - Ирина Аверина