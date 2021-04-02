Міжнародний конкурс театральної фотографії 'Театр у фотооб'єктиві' (THEATRE EXPOSED)

Міжнародний конкурс театральної фотографії "Театр в фотооб'єктиві" (THEATRE EXPOSED) проводиться щорічно, з 2018 року. Брати участь в ньому можуть всі бажаючі (професіонали та аматори). Всі, хто любить театр! Підсумки Фотоконкурсу підводяться 27 березня у Всесвітній День Театру.

Тема Фотоконкурсу: ТЕАТР. На Фотоконкурс приймаються фотографії в наступних категоріях: художня фотографія; портретна фотографія; рух в мистецтві; ретро-фотографія; відкрита (експериментальна) фотографія.

Для визначення переможців щорічно формується Міжнародне журі з людей, близьких до мистецтва (режисерів, художників, керівників театрів, артистів, фотографів і т.д.) з різних країн з багаторічним професійним досвідом і бездоганною репутацією.

В Міжнародне журі конкурсу "Театр в фотооб'єктиві-2021" увійшли:

Юрій Мечитов (Грузія) - легендарний грузинський фотограф, автор багатьох книг, в тому числі книги-фотоальбому "Сергій Параджанов. Хроніка діалогу";

Ніна Аловерт (США) - майстер балетної фотографії та театральний критик;

Хелена Вільт (Естонія) - фотохудожник, театральний фотограф;

Ізя Шлосберг (США) - художник, письменник;

Олена Мартинюк (Україна-Росія) - заслужений фотохудожник Міжнародної федерації фотомистецтва, член Європейського союзу професійних фотохудожників;

Сергій Жданович (Білорусь) - фотохудожник (фотографія, інсталяція, мультимедіа);

Макінде Аденіран (Нігерія) - драматург, режисер, голова Національної асоціації нігерійського театрального мистецтва (NANTAP Lagos state);

Аріель Сесілія Лемус Альварес де ла Кампа (Куба) - фотограф, фотожурналіст;

Йован Відаковіч (Боснія і Герцеговина) - фотограф, учасник і переможець попередніх конкурсів;

Реза Мозафарі Манеш (Тегеран) - фотограф, учасник і переможець попереднього конкурсу.

В Міжнародне журі конкурсу "Театр в фотооб'єктиві" в 2018-2020 рр. також входили:

Олена Редько (Україна) - директор-художній керівник Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного, заслужений працівник культури України;

Олексій Горбунов (Україна) - народний артист України;

Карлос Фабіан Вільярреал (Аргентина) - старший професор Національної школи ляльок і театру ляльок ім. Розаріо, керівник "Theatro de titres burbujas";

Пітер Глендіннінг (США), професор історії мистецтва і мистецтва Мічиганського державного університету, його фотографії можна знайти в великих громадських і приватних колекціях, а його проект "Мій Париж" був названий "Кращим до 2015 року";

Сандро Мабелліні (Італія-Бельгія) - театральний режисер ACCADEMIA PERDUTA - ROMAGNA TEATRI;

Борис Бухман (Україна) - фотохудожник, театральний фотограф, член Національної спілки фотохудожників України.

Міжнародне журі вибіркою-голосуванням в онлайн-режимі оцінює і відбирає лонг-альбом Фотоконкурсу. Фотографії учасників не підписуються. Лонг-альбом публікується на сторінці проекту у Фейсбуці (Fb: @ THEATRE EXPOSED), де протягом двох тижнів кожен охочий може проголосувати за вподобану фотографію.

Міжнародне журі та Організаційний комітет Фотоконкурсу, враховуючи глядацьке голосування на сторінці проекту у Фейсбуці, відбирає шорт-альбом переможців Фотоконкурсу. За підсумками Конкурсу, всі учасники отримують персоналізований електронний сертифікат з результатами Конкурсу "Театр в фотооб'єктиві".

ІРИНА АВЕРІНА (Одеса, Україна) - куратор Міжнародного конкурсу "Театр в фотооб'єктиві":

У цьому складному році ми не відразу вирішили оголосити Конкурс. Було багато сумнівів. Але завдяки підтримці Міжнародних Експертів ми здійснили цей Проект в умовах пандемії. Нас підтримали фотографи з 19-ти країн світу.

У цьому Конкурсі брали участь як професіонали, так і любителі театру (аматори) з Білорусі, Великобританії, Боснії і Герцеговини, Греції, Грузії, Ізраїлю, Ірану, Індії, Казахстану, Канади, Куби, Литви, Нігерії, Польщі, Росії, Сербії, Словенії , України, Естонії.

Україну представили фотографи з Дніпра, Києва, Львова, Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Хмельницького, Кривого Рогу і, звичайно, з Одеси (Владислав Золін (серед аматорів) і Анастасія Агаркова, Ірина Рогава, Юрій Литвиненко, Катерина Соколова, Юлія Кондратенко (серед професіоналів ).

Ми отримали 1273 фотографії (в минулому році - 1320 фотографій і були учасники з 15-ти країн).

З досвіду минулого року ми передбачали, що виставка відкриється в онлайн-просторі. Тому було прийнято рішення не обмежувати кількість переможців

За підсумками Міжнародного театрального фотоконкурсу "Театр в фотооб'єктиві-2021" Міжнародне журі обрало 174 фотографії в в п'яти категоріях: АРТ, ПОРТРЕТ, ОПЕН і РУХ в МИСТЕЦТВО, РЕТРО, а також (за підсумками онлайн-голосування на сторінці проекту) були визначені Призи глядацького голосування. Крім того, були засновані Спеціальний приз журі та Спеціальний приз Організаторів Конкурсу.

Для порівняння, в 2020 році було вибрано 102 фотографії, а в 2019 році - 37 робіт - переможців. Всі Експерти відзначають високу якістьконкурсних робіт.

Хоча, звичайно, пандемія внесла свої корективи. Кількість учасників помітно скоротилося. Цього року зареєструвалися 128 осіб (в минулому році - 240 осіб). Але професіоналів стало більше. Ми розуміємо, що прості глядачі, які також могли надіслати свої фотографії або любителі театру (аматори) були обмежені в можливості в поточному році приходити в театр.

В цьому році багато для нас стало Вперше.

Вперше в цьому році у нас так багато нових учасників (майже 75 відсотків), але є і ті, хто з нами з самого першого Конкурсу та наші Експерти вже можуть навіть відрізнити професійний почерк учасників.

Вперше були присуджені Гран-прі за кращу фотографію тим учасникам, яких відзначили всі члени Експертної ради.

Вперше в Конкурсі наймолодшій учасниці з маленького селища всього 10 років (раніше у нас нижній віковий поріг учасників був від 16-ти років).

Вперше ми опублікували роботи переможців не розмежовуючи на професіоналів і аматорів. Це пов'язано зі значним покращенням якості надісланих робіт, що не може не радувати.

Бути театральним фотографом не просто. Театральна фотозйомка вважається одним з найскладніших (в технічному і творчому плані) видів фотографії. Я не хочу сказати, що це професія обраних. Але не кожен (навіть в наш сучасний технічний вік) напише в своєму портфоліо "театральний фотограф".

Тому з радістю хочу подякувати всім, хто надихнув, повірив, підтримав цю ідею і допомагає втілювати в життя. Наших Експертів і наших Учасників!

Думаю, що головне в реалізації будь-якого творчого проекту - коло однодумців. Людей, які спалахують ідеєю проекту, розуміють його значення, масштаби і можливості. Чи не бояться труднощів і складнощів, які завжди супроводжують чомусь новому. Допомагають, вникають у деталі, радять. Кому він співзвучний з внутрішнім відчуттям.

Ми не зупиняємося!

Ми вдячні всім тим, хто нас підтримує!

Ми чекаємо всіх тих, хто приєднається до нас в подальшому!

Наші двері завжди відкриті для взаємного співробітництва!

Куратор Конкурсу - Ірина Аверіна