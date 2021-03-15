10 реальных фото животных, которые выросли до гигантских размеров

Абсолютно никого не удивляет соотношение размера обычной коровы и кота. Однако, есть аномалии, которые точно вас поразят. Например, жук размером больше, чем голова человека, или кролик по габаритам одинаковый со средней собакой.

OBOZREVATEL собрал фото невероятных животных, которых пользователи опубликовали в сети.

Два пушистых друга спрятались под столом.

Крокодил по имени Брут прославился еще в 2011 году после своего первого позирования на камеру.

Поисковики обнаружили гигантских морских звезд в Антарктике в 2008 году.

Поездить верхом на таком коне может быть опасно, ведь его спина находится на высоте почти двух метров. Несмотря на это, он очень грациозный и сильный красавец.

Жук-слон может вырасти еще больше, ведь это один из самых крупных видов в мире.

Немецкий дог – это порода собак, которая будто создана, чтобы бить мировые рекорды. Пес Фредди стал обладателем сразу двух достижений в Книге рекордов Гиннесса. Он самый старший и высокий пес этой породы в мире.

Масса японского краба-паука может достигать 19 килограммов.

Павлиноглазки атлас – одни из самых больших бабочек на планете.

Эти гигантские улитки встречаются в Восточной Африке. Это вредители для людей, ведь они могут распространять заболевания.

Китайская саламандра может вырасти до 1,5 метра в длину, к тому же она почти полностью слепа. Это самое большое земноводное в мире, его можно найти в озерах и ручьях Китая.

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