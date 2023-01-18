Мадонна объявила о мировом турне Celebration Greatest Hits по случаю 40-летия на сцене

Всемирно известная певица Мадонна проведет мировой тур в честь четырех десятилетий на сцене. Первый концерт пройдет в Ванкувере, Канада.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Всего артистка проведет 35 концертов.

"Мадонна объявила о турне, посвященном ее 40-летию на сцене. "Праздничный тур" из 35 концертов начнется в Ванкувере, Канада, 15 июля и продлится до зимы, завершившись 1 декабря в амстердамском Ziggo Dome", – говорится в сообщении.

На каждом концерте артистка исполнит свои главные хиты – начиная с дебютного альбома, вышедшего в 1983 году, и до современных треков, записанных в 2019 году.

Певица снесла все публикации в своем Instagram и сделала несколько сообщений о грандиозном мировом туре.

"Я безумно рада исполнить свои песни и подарить своим поклонникам то шоу, которое они так хотели увидеть", — заявила Мадонна.

В последнее время звезда часто отменяла и откладывала свои концерты по причине проблем со здоровьем и пандемии Covid-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная певица Мадонна резко осудила Россию за то, что она развязала войну против Украины. Артистка поддержала Президета Украины и жителей страны в своих социальных сетях.

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