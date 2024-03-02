LOBODA впервые выпустила англоязычный сингл

Сегодня, впервые за 20 лет сценической карьеры, LOBODA представила англоязычную песню "MENTOR 2.0". Премьера украинской версии трека состоялась 9 февраля.

Англоязычный репертуар давно в списке планов артистки, Лобода почти год готовилась к новому творческому витку.

"Любому артисту, который хочет оставаться на гребне волны, более того - увеличивать размах, приходится регулярно становиться лучшей версией себя. Я делала это много раз, но этот будет особенным. Here I come!", - комментирует LOBODA.

Сам трек, по словам певицы, о её главном фундаменте, защите и опоре – настоящей любви.

"MENTOR 2.0" уже доступен на всех стриминговых платформах: https://loboda.bfan.link/mentor-2-0