LOBODA 'подвинула' Канье Веста: ролик с анонсом нового хита певицы появился на самом знаменитом небоскребе Нью-Йорка

В канун новогодних праздников здание American Eagle на Times Square, расположенное на пересечении 42-й улицы и Бродвея в Нью-Йорке, украсила Светлана Лобода (LOBODA). Популярная певица российской эстрады сменила завсегдатая этого почетного и желаемого для всей мировой музыкальной индустрии места – Канье Веста.

10 декабря Лобода представила новый сингл "ЗанесLO", который стал четвертой премьерой за последние пять месяцев и моментально завоевал первые строчки всех чартов. Звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment проявила солидарность со слушателями и разместила ролик с анонсом нового хита певицы в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке – на самом дорогом рекламном "щите" в мире (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что 25-этажный 111-метровый небоскреб One Times Square изначально был построен как штаб-квартира газеты The New York Times, официально переехавшей туда в 1904 году.

В 1995 году здание приобрел американский инвестиционный банк Lehman Brothers и стал использовать его в первую очередь как популярную рекламную площадку.

Теперь эта башня является одним из самых дорогих рекламных щитов в мире. В среднем аренда рекламных площадей на Таймс-сквере стоит от 1,1 до 4 миллионов долларов в год. Реклама на самом большом щите может стоить даже до 3 миллионов долларов США в месяц.

