Голая в инее: LOBODA представила новый хит ЗанесLo

Популярная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) порадовала поклонников, выпустив новый хит. Новогодний сингл носит название "ЗанесLo", и к слову, это уже четвертая премьера артистки за последние пять месяцев.

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале певицы, а также она опубликовала вырезанный кусок сингла на личной странице в Instagram. "Я так долго ждала этой ночи! Потому что эта песня – электрический жучок", – написала Лобода (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица рассказала, что уже в который раз она работает над одним треком в студии звукозаписи, а в какой-то момент ей попадается другой и Светлана меняет кардинально свои планы.

Видео дня

"Мне кажется важно, чтоб музыка попадала в момент. Была созвучна ощущениям слушателя. Так случилось и с новой песней "ЗанёсLO". Ведь чем ближе Новый год, тем сильнее нас охватывает настроение праздника и чудес", – прокомментировала Светлана Лобода.

По ее словам, слушая новый сингл, хочется танцевать, наряжать ёлку, покупать подарки, проводить время с любимым человеком.

"Этому году присуща сумасшедшая скорость и я решила соответствовать ей. Последнее время, взяла себе за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко поменять всё и поддаться приходящему чувству. Поэтому мы стали чаще делать премьеры, в которых отражается настроение того или иного момента", – сказала артистка.

Отметим, что меньше чем за сутки видео набрало более 25 тысяч просмотров на YouTube и почти 315 тысяч в Instagram. В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами.

"Это мегахит", "Так нравится с первых секунд", "Супер", "Каждая песня просто огонь", "Любимая песня уходящего 2021 года", "Круть, песня огонь", "Это нереально", "Эта песня – любовь с первых фраз и нот, на повторе", "У Лободы всегда найдётся песня под любой сезон года и под любое настроение", "Слишком шикарно", "Невероятная", "Бомба", "Спасибо", "Супер трек", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – 39-летняя украинская певица, Заслуженная артистка Украины, родом из Киева. Обладает множеством премий, среди которых "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие. Воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011) и Тильду (2018).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Лобода показала свою подросшую старшую дочь. Поклонники засыпали комплиментами, отметив, что они похожи, как две капли воды.