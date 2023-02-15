В России нашли смехотворный способ издавать книги, прав на которые у них нет: на очереди – мемуары принца Гарри

Российские издатели нашли позорный способ зарабатывать на книгах зарубежных авторов, не продавших права стране-террористу. Они решили читать текст в оригинале и переписывать его своими словами, чтобы передать суть.

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Смехотворную деятельность в РФ прикрывают законом о цитировании и надеются зарабатывать деньги, не заплатив ни копейки владеющей правами компании. О новом способе обойти санкции пропагандистам из "Коммерсанта" рассказал гендиректор российского издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Зарубежные книги будут издаваться в России в форме саммари – краткого изложения ключевых мыслей нехудожественной литературы. Проще говоря, российские переводчики будут просто переписывать текст своими словами, менять последовательность слов и т. д., чтобы создать иллюзию цитирования, а не переписывания.

"В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочла книгу на английском и пересказала на своем языке. Мы опираемся на закон о цитировании. Это стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшн и станет альтернативой принудительной лицензии", – говорится в заявлении.

Таким образом в России со дня на день готовятся выпустить пересказ мемуаров британского принца Гарри "Запасной". Права на книгу принадлежат издательству Penguin Random House, прекратившему сотрудничество с российскими партнерами в 2022 году.

Интересно, что сами россияне отмечают незаконность описанного метода, называя его "завуалированным пиратством", за которое можно понести ответственность в виде немалого штрафа.

Ранее OBOZREVATEL писал о скандальных заявлениях британского герцога в книге "Запасной". О самых интересных из них – читайте в материале.

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