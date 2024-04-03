В Гане 63-летний священник женился на 12-летней девушке: мужчина выбрал невесту, когда ей было всего 6. Фото и подробности

Священник Гборбу Вуломо из Республики Ганы, расположенной на западе Африки, женился на 12-летней девочке Наа Окромо, с которой имеет разницу в возрасте в 51 год. Судьбу ребенка выбрали еще когда ей было 6. Как утверждают местные жители, такой ритуал является давней традицией.

Согласно ему, священник должен жениться на девственной девушке, которых в Гане, оказывается, не так много. Как утверждают местные The Daily Star, в настоящее время в Нунгуа нет таких девушек старше девяти лет.

Священных выбрал невесту еще когда она была совсем юной. Бракосочетание стало лишь первым этапом обряда. Девочка должна принять участие во второй традиционной церемонии, которая якобы должна ее очистить.

"Этот обряд позволит ей выполнять все обязанности, которые ожидают от нее как жены Гборба Вуломо, включая решающую роль рождения детей", – сообщило местное медиа Ablade TV Online.

Впрочем, после того, как общество возмутилось таким "махинациям", храм Гборба Вуломо нашел оправдание в свою защиту: "Она все еще учится в школе, она не живет с Гборбу Вуломо. Мы положили начало традиционному браку с Наа Окромо (12 лет), чтобы отвлечь других мужчин. Когда она повзрослеет, у нас будут последние обряды".

Оказалось, что эта традиция существовала более 300 лет назад, но почему-то ее снова решили вернуть. Представитель храма Нии Бортей Кофи Франква II сказал: "Наа Йомо Аемуаде – это реинкарнированная женщина, которая жила более 300 лет назад и вернулась, чтобы убедиться, что священные ритуалы одного из божеств, которые годами не исполнялись, могут быть выполнены".

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