Символ свободы. Стало известно, почему диктаторы КНДР боятся джинсов, как огня

Во время показа в Северной Корее британской телепрограммы "Садовые тайны" с Аланом Титчмаршем его джинсы подвергли цензуре из-за символа "западной свободы и молодежной культуры". Диктаторы одного из самых авторитарных государств мира ужасаются этому элементу гардероба из-за его привязки к стране-оппоненту – США.

Оказывается, они запрещены не только в Северной Корее, но и в бывшем Советском Союзе, на Кубе и других странах. Как отмечает Daily Mail, на выдающееся мировое событие – падение Берлинской стены в 1989 году – на востоке Германии сотни молодых людей одели синие джинсы в знак протеста против диктатуры.

"Джинсы считались признаком капитализма, и потому их владельцы были врагами государства. Чтобы защитить молодежь от внешнего воздействия одежды, была создана социалистическая культура одежды", – объяснила британская журналистка Энн Макелвой.

Как она отмечает, в демократической ныне Германии до 1990-х годов джинсы готовы были обменять даже на антиквариат, произведения искусства и автомобильные детали. Хотя после распада СССР в европейских странах эта вещь стала повседневной, но запрет до сих пор существует в коммунистической КНДР, которая живет за "железным занавесом".

"Я вспоминаю времена, когда джинсы обладали магической силой, с некоторой суммой. Это было подтверждением силы моды. Джинсы казались частью свободы, которую можно носить правдами, неправдами или по обмену в мире, где многое другое было запрещено. Не удивительно, что модная полиция Северной Кореи хочет их заблюрить", – отметила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время проказы в КНДР телепрограммы о садоводстве, пару "папиных" джинс на телеведущем Алану Титчмарше размыли из-за "символа империализма США". В Северной Корее не только нет в продаже этого элемента одежды, он подпадает под запрет еще с 1990-х годов.

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