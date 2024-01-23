Украинцы насмотрели и наслушали российского контента на 10 тысяч FPV-дронов для оккупантов: сколько денег заработали россияне

Украинцы собственными руками разрешили РФ заработать около 5 миллионов долларов, что эквивалентно по меньшей мере 10 тысячам FPV-дронов. Финансировали войну все потребители российского контента, считавшие, что их просмотр видео, сериала или прослушивание песни российских авторов "ничего не меняет".

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"Економічна правда" подсчитала, что контентмейкерами в казну государства-террориста было уплачено примерно 5 миллионов долларов, а сумма, которую россияне заработали на украинцах, превысила 81 миллион долларов. Инфографика появилась в Telegram-канале UA War Infographics и мгновенно вызвала резонанс.

"Российские авторы контента зарабатывают на украинских просмотрах или прослушиваниях и платят с этого дохода налоги в российский бюджет", – пояснили журналисты.

Украинцам и раньше не раз объясняли, что в современных реалиях все их просмотры и подписки конвертируются в вооруженную поддержку армии оккупантов, но на этот раз фанатам русской культуры конкретно и в цифрах показали, сколько вреда они наносят за год.

Некоторые защитники российского контента утверждали, что просмотр сериалов на пиратских ресурсах или платформах, отключивших монетизацию для РФ, не вредит Украине, однако это не совсем так.

Россияне не получают монетизацию за просмотры на территории РФ, но украинцам и зрителям из других стран, например, YouTube продолжает подсовывать локальную рекламу, а значит, Google перечисляет средства за эти просмотры непосредственно создателям контента.

Не следует также забывать, что российские рекламодатели учитывают количество аудитории контентмейкеров, после чего заключают с ними контракты на большие суммы, а они с этих денег платят налоги. Музыка, фильмы и другие медиапродукты продолжают приносить россиянам деньги, которые они зарабатывают, в частности, и на украинцах.

Украинская ведущая Леся Никитюк возмутилась из-за этих данных и в шутку заявила, что будет заставлять слушать отечественную музыку, а не "Царицу", которую исполняет предательница Анна Асти.

Ранее OBOZ.UA писал, что известная певица Злата Огневич сильно возмутилась по поводу огромного количества российских песен в украинских трендах YouTube. Также мы писали, насколько украинцам понравился сериал "Слово пацана" и почему его не следует смотреть.

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