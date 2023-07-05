Украинский воин, потерявший обе ноги на фронте, выступил в театре в Калифорнии: в финале все пели гимн Украины. Фото

26-летний Александр Будько из Ривне, который работал бариста в Киеве, но после полномасштабного вторжения отправился на фронт, где потерял обе ноги, выступил в театре в Калифорнии. Известно, что герой отправился в США на протезирование после лечения в Украине.

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Боец с позывным "Терен" вышел на сцену в конце последней постановки "Жизель" в Калифорнийском театре. Фотографиями и некоторыми подробностями с события поделился в своем Instagram Алексей Ратманский – российский, украинский, датский и американский солист балета и балетмейстер, который уже долгие годы живет в США и активно осуждает агрессию РФ.

Александр Будько "Терен" потерял ноги, защищая родную землю от российских захватчиков. Боец станцевал с артистами балета танец, в финале которого его подняли на руки.

После этого все актеры, держа в руках большие сине-желтые флаги, спели гимн Украины.

В зале за действом наблюдало три тысячи зрителей. Все они громкими аплодисментами, а в отдельных случаях и слезами встречали героя Украины на сцене театра.

"Трудно сдержать слезы. Потом мы все пели гимн. Деньги от продажи билетов пойдут на гуманитарную помощь Украине", – подчеркнул Ратманский.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Александр Будько до полномасштабного вторжения работал бариста в Киеве и мечтал стать графическим дизайнером. Но 24 февраля 2022 года все планы резко изменились – украинец отправился на фронт. О том, как он потерял обе ноги, как справлялся с болью и о чем мечтает сейчас – читайте в нашем материале.

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