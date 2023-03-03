''Ребята меня откопали'': бывший столичный бариста рассказал, через что прошел на войне

26-летний Александр Будько из Ровно до начала большой войны работал баристой в одном из заведений столицы. Возможно, именно он делал вам в мирном Киеве чашку ароматного кофе. Однако парень имел мечту – стать графическим дизайнером и войти в топ лучших профессионалов Европы, а возможно и мира. Но 24 февраля 2022 года мечты мирной жизни Александра в один момент разбились вдребезги. Парень сменил кофеварку на миномет, а фартук баристы на бронежилет и пошел на войну.

Видео дня

На фронт без опыта

О начале великой войны Александра известил телефонный звонок взволнованной возлюбленной.

"24 февраля я должен был выходить на последний свой день работы. Но утром меня разбудил телефонный звонок от девушки. Она сказала, что слышит какие-то взрывы, и я не поверил, думал что это все выдумки, потому что я не верил в войну совсем. А потом я и сам услышал взрыв за окном и понял, что это разорвался снаряд", – рассказывает Александр.

Парень наскоро собрал тревожный чемоданчик, вывез девушку в безопасное место, а затем пошел в военкомат. Без боевого опыта.

"Учитывая свое мировоззрение, у меня не возникало вопросов буду ли я воевать, не имея опыта, – объясняет военный. – Я всегда придерживался чуть больше просто патриотических взглядов, был радикальным и знал что такое Россия и был готов к тому, что рано или поздно великая война может случиться. Честно говоря, я думал, что все закончится намного быстрее благодаря тому энтузиазму, который появился у людей в начале войны. Но, к сожалению, так не произошло".

Александр получил работу в IT-войсках, но парня это совсем не устраивало. Он рвался попасть именно на фронт, именно в ад.

"Ненависть к России была моей движущей силой. Тогда, конечно, я еще не понимал, что все будет настолько сложно и горячо, просто я знал, что должен это сделать", – говорит Будько.

В конце концов, Александр попал в батальон "Карпатская Сечь", получил позывной "Терен" и должность командира взвода огневой поддержки. А в мае "Терен" был уже на фронте на Харьковском направлении.

"Когда взял в руки оружие, то понял, что война это никакая не игрушка и ни чуть не романтично, – объясняет военный. – Понимаете, то, что я там увидел… Российские садисты, звери, дикари, орда. Это однозначно. По-другому они просто не умеют жить, потому что всегда жили под гнетом ханов и им это нравилось. Конечно, есть там часть бомжей и "чмобиков", которые с палками ходят в бой, но не надо недооценивать врага, потому что там есть и профессиональные военные, экипированные не хуже нашего спецназа", – рассказал Олександр.

"Было ужасно больно"

Лучшим "другом" Александра на фронте стал миномет, из которого военный насыпал рашистам. Однако впоследствии и сам парень получил тяжелую травму и едва не простился с жизнью.

"Это был День Независимости 24 августа. ВСУ в то время вели активные контрнаступательные действия в Харьковской области, мы возвращали свои земли, заходили в деревни. Я с группой зашел в посадку, а на высоте стоял вражеский танк. Танк начал работать по нашей посадке, а мы не могли до него достать минометами, поэтому нам дали "отбой" и мы пошли немного отдохнуть. Ребята легли под раскидистым деревом, а я пошел в окоп. Усталость взяла свое, я начал немного засыпать, а потом я мгновенно пробудился от боли. Это была очень страшная боль в ногах, невыносимая, меня стало засыпать землей, я почувствовал, как она отовсюду сунет на меня, меня спасла старая дверь, которую мы поставили под одну из стенок окопов, она упала на меня и уберегла от того, чтобы окоп не превратился в мою могилу. Потом ребята меня откопали, поставили турникеты на обе ноги, обезболили.

В госпитале прогноз врачей прозвучал как приговор.

"Начался некроз, и врач убедил меня, что надо сделать ампутацию ног. Не понимая полностью случившегося, я согласился. А потом проснулся после операции без обеих ног, при чем ампутированные они были немного выше, чем я себе думал", – объясняет Будько.

Отрефлексировать свое положение и новую реальность, в которой теперь придется жить, у парня даже не было времени.

"За той болью, что я чувствовал, честно говоря, вообще ни о чем не думалось, ни о депрессии, ни о радостях, ни о чем. Было ужасно больно и так продолжалось довольно много времени: около двух месяцев", – вспоминает "Терен".

Новая мечта

Пройдя лечение в Украине, Александр отправился на протезирование в США, где находится и сейчас.

"Дело в том, что я планирую заниматься спортом, выступать на соревнованиях и мне нужны спортивные протезы, – объясняет Будько. – Здесь в Штатах отношение к военным исключительно уважительное, и одинаковое, что к американским воинам, что к украинским. Все благодарят за службу , даже обычные прохожие, когда мы идем где-то в форме, просто проходят мимо и говорят: "Спасибо за службу". Они все уважают военную профессию и понимают, что происходит в Украине: кто убийца и кто защищает свои территории".

Великая война, нагло ворвавшаяся в жизнь Александра и миллионов других украинцев, хоть и изуродовала мечты мирной жизни, однако добавила новую мотивацию и амбиции. "Терен" планирует написать книгу.

"Еще на войне я начал писать короткие тексты, эдакий дневник военного. Люди начали просить еще, а потом стали советовать написать уже полноценную книгу, мотивировали к написанию, и в один из моментов я решил: а почему бы и не попробовать? Это будет книга о моем пути от 24 февраля до дня моего ранения", – рассказал парень.

По словам военного, у украинского народа нет другой судьбы, кроме как победить.

"Мы свободные люди свободной страны. У нас есть голос, можем свергнуть президента, если он нам не нравится, можем облить зеленкой любого депутата или бросить его в мусорку. Мы свободны выражать свои мысли, эмоции. А Россия этого не имеет. Благодаря воле в наших действиях, и потому, что мы упрямы, мы просто не сможем подчиниться никому и никогда", – резюмировал Будько.