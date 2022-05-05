Украинские библиотеки 'почистят' от русской литературы. Что попало в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины запустило процедуру "чистки" библиотечных фондов от российской пропагандистской литературы. Планируют также изъять книги авторов, публично поддержавших войну.

Вместо этого, в библиотеки начнет попадать больше качественной украиноязычной литературы, что поддержит отечественные издательства. Об этом сообщили на официальном сайте МКИП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Решение было принято на основе соответствующих методических рекомендаций, наработанных и одобренных Советом по развитию библиотечного дела при Министерстве культуры и информационной политики. Следует добавить, что в состав этого Совета входят ведущие специалисты библиотечного дела со всех уголков Украины.

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Основная задача "чистки" – освобождение книжных полок от пропаганды, которая, по словам заместителя министра культуры и информационной политики Украины Ларисы Петасюк, "отравляет все вокруг".

"Должны всеми способами бороться с этим явлением. Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно отразится на развитии украинского книгоиздательства", – подчеркнула она.

Итак, по решению МКИП, в первую очередь должна быть изъята литература, содержащая в себе призывы о ликвидации независимости Украины, пропаганде насилия, разжигании любой вражды, совершении террористических актов, а также посягательства на права и свободы человека.

Издания, в которых есть оправдание российской агрессии против Украины, тех, кто поддержал ее, или представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, также должны убрать.

Также с полок исчезнут книги издательств и отдельных авторов, публично поддержавших геноцид украинцев или по какой-то другой причине попавших в "черный список" – перечень лиц, к которым были применены ограничительные меры в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России взялись за "проверку" литературы украинского журналиста Дмитрия Гордона, а также готовятся изъять из магазинов книги авторов, осудивших войну.