Ученые раскрыли секрет, почему фекалии не тонут в воде

Возникал ли когда-нибудь вопрос, почему иногда фекалии тонут в воде, а иногда всплывают вверх? Раньше считалось, что все дело в расцеплении жиров, но ученые выяснили, что причина в газах. Еще в 1970-х годах оказалось, что избыточное количество метана позволяет фекалиям не тонуть.

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Нагараджан Каннан, директор лаборатории стволовых клеток и биологии рака клиники Майо в штате Миннесота в США, решил лучше разобраться в этой теме, а о своих результатах рассказал BBC. Оказалось, что на выработку метана влияет микрофлора кишечника, на которую действует множество факторов, например диета, курение, стресс и лекарства.

Каннан вместе с коллегами исследовали помет мышей, выращенных в стерильных условиях. В их кишечнике вообще не было микробов, поэтому эксперимент должен был дать точный результат. В стерильных мышей фекалии сразу погружались ко дну, в то время как 50% экскрементов, которые имели свою микрофлору в кишечнике, некоторое время плавали в воде.

"Без микробов фекалии наполнены субмикроскопическими непереваренными частицами пищи и имеют более высокую плотность, чем фекалии с микробами", – выдвинул теорию Каннан.

Впоследствии исследователи трансплантировали кишечные бактерии стерильным мышам. После этого их экскременты тоже начали плавать. Такую же процедуру исследователи провели, пересадив бактерии от человека, и получили тот же результат.

Проведя генетический анализ Каннан заметил, что в "плавающих" фекалиях доминировала бактерия Bacteroides ovatus, ферментирующая углеводы и вызывающая чрезмерный метеоризм.

Ранее OBOZ.UA писал, что пилот рассказывал, куда исчезают фекалии из самолета во время полета. То, что они падают людям на голову – миф.

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