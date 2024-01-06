'Самая горячая модель мира' оказалась подделкой, на которую 'клюнули' миллиардеры. Фото

Модель Эмили Пеллегрини привлекает внимание известных футболистов, бойцов ММА и миллиардеров из-за своих хороших фото и видео в Instagram. За четыре месяца "самая горячая модель мира" насобирала более 138 тысяч подписчиков и шквал сообщений в директ.

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На самом деле, Эмили Пеллегрини не существует, а все фотографии и видео создал искусственный интеллект. Благодаря ИИ ее создатель уже заработал около 10 тысяч долларов за шесть недель, пишет Daily Mail.

Он рассказал, как удалось создать "человека", которая пришлась по душе мужчинам: "Я спросил у Chat GPT, какова девушка мечты у среднестатистического мужчины, и он сказал, что она имеет длинные каштановые волосы и длинные ноги, поэтому я создал ее именно такой, как было сказано. Цель заключалась в том, чтобы сделать ее симпатичной и привлекательной. Я хотел сохранить ее как можно более реалистичной".

С ней многие пытаются списаться. В директе Эмили в Instagram есть люди, такие как футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты. "Они думают, что она настоящая. Они приглашают ее в Дубай, чтобы встретиться и поесть в отличных ресторанах", – поделился создатель.

Над созданием образа настоящей женщины сначала работали по 14-16 часов в день, чтобы действительно понять, какие программы Эмили хорошо подходят для ее лица, тела и видео. Теперь на контент уходит восемь часов еженедельно.

Кроме Эмили, ИИ также создал ее сестру Фиону. Она также набирает безумную популярность в Instagram. На этом основатель решил не останавливаться: "У меня есть план выпустить третью и четвертую модели, но не так скоро. Пока они не имеют имен, но третьей будет рыжеволосая".

Как сообщал OBOZ.UA, это не единственная женщина-инфлюэнсер, которую создал искусственный интеллект. Ранее Айтана Лопес получила такую же популярность и даже зарабатывает на рекламе.

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