Ролик Залиска о 'розовых очках' в отношениях стал вирусным: почему видео так поразило украинцев

Популярный украинский блогер Александр Залиско и его коллега Анастасия Воскобойник, более известная в сети под ником Худе Стерво, сняли социальный ролик о розовых очках в отношениях. Инфлюэнсеры сыграли пару, где мужчина – явный абьюзер, а женщина пытается не замечать его агрессии, постоянно надевая розовые очки.

Видео дня

Видео стало вирусным в Instagram. Всего за три дня после публикации (на момент написания новости) его посмотрели больше 12,2 миллионов раз (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Начинается ролик с того, что Залиско в образе абьюзера вручает своей партнерше очки с розовыми стеклами, которые, как известно, символизируют подмену понятий и реальности, нежелание принимать жизнь такой, какая она есть на самом деле и возможность не замечать объективных недостатков в ком- или чем-либо.

Так, надевая очки, героиня ролика видит перед собой улыбающегося и ласкового мужчину, а мир вокруг становится красочнее и насыщеннее. Однако без розового аксессуара ее избранник хмурый и обозленный в окружении мрачных серых стен.

Такой фокус героиня видео проворачивает не один раз. Когда партнер кричит на нее, ведет себя отстраненно и даже подымает руку, она убегает от реальности, прячась за розовыми стеклышками несуществующего идеального мира. Мира, где любимый обнимает ее, заботиться и искренне любит.

"История знакома до боли. История разбитых фантазий, иллюзий которые, до боли, хочется выдать за правду. Найдите в этих секундах свою правду", – подписали видео блогеры.

Как мы уже заметили выше, ролик стал вирусным, собрав всего за три дня больше 12,2 миллионов просмотров, около 500 тысяч лайков и семи тысяч комментариев. Эти цифры продолжают расти.

История, показанная в видео, отозвалась в сердцах многих зрителей со всего мира. Они узнали в ролике себя, о чем решили поделиться в комментариях. Интернет-пользователи пишут: "Завидую людям, которые не понимают, что тут происходит", "Этот ролик нужно сделать социальной рекламой и запустить полным ходом в масс-медиа", "Очень мощно! Перестаньте носить эти тонированные розовые очки. Вы заслуживаете на лучшее. Найдите себя и будьте счастливы", "Очень сильное и эмоционально видео. Многие из нас оказались в такой ситуации", "Такие очки часто разбиваются стеклами внутрь".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети стало вирусным видео, на котором молодая девушка рассказывает, что спешит на свидание к любимому по имени Назар, который попросил ее купить кофе. После этого украинка перевела камеру на своего избранника, но вместо парня интернет-пользователи увидели памятный постамент с фотографией погибшего на войне героя.

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