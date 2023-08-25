'А он ждал меня с цветами': сеть довело до слез видео, где украинка принесла кофе погибшему на войне любимому

В сети стало вирусным видео, на котором молодая девушка рассказывает, что спешит на свидание к любимому по имени Назар, который попросил ее купить кофе. После этого украинка перевела камеру на своего избранника, но вместо парня интернет-пользователи увидели памятный постамент с фотографией погибшего на войне героя.

Видео дня

Назар Небожинский – младший сержант ВСУ из Ровно, который погиб в бою с оккупантами 30 марта 2022 года. Именно к нему на встречу пришла украинка, несмотря на то, что ее любимого давно уже нет в живых. Видео довело пользователей TikTok до слез.

"Назар позвонил, сказал, чтобы я купила кофе и он меня будет ждать в центре. Так вот, взяла кофе и пришла на свидание к Назару", – говорит за кадром девушка.

Под роликом она также оставила щемящую подпись: "А он ждал меня с цветами". И действительно, возле черно-белого снимка погибшего бойца собралось немало букетов, которые, очевидно, приносят горожане в знак благодарности за героизм земляка.

Известно, что Небожинскому было всего 23 года, когда он ценой собственной жизни спас 20 своих побратимов. Это произошло на Черниговщине, где Назар был наводчиком БМП и подбил три вражеских "брони", однако крайняя пушка успела сработать и смертельно его ранила.

Парень отправился защищать родину страну на фронт добровольцем сразу после полномасштабного вторжения. За свой подвиг он был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Под роликом комментаторы делятся своими эмоциями от увиденных кадров, а также пишут теплые слова поддержки автору видео.

"Это разорвало мое сердце, примите мои искренние соболезнования", "У меня аж слезы пошли, потому что моего жениха тоже звали Назар", "Ужасные реалии", "Как больно", "В честь него назвали улицу в Ровно, жаль, что такой ценой. Светлая память Герою", "Я наревелась просто", "До слез", – оставляют комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети также стало вирусным трогательное видео, на котором маленькая девочка в слезах зовет своего папу. Однако он отозваться на ее плач уже не сможет – мужчина героически погиб в бою с оккупантами, защищая свою семью и каждого украинца. У бойца, помимо дочери, осталась супруга и младший сын.

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