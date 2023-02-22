Пес Патрон оказался в больнице из-за своей работы: вдыхает вещества, которые могут причинить вред. Фото

Самый популярный пес Украины Патрон, который работает сапером в ГСЧС, оказался в больнице. Животное пришлось госпитализировать для планового осмотра и сдачи анализов, поскольку его деятельность, связанная с опасными газами и веществами, может серьезно навредить здоровью.

Видео дня

В ветклинику Патрон отправился вместе со своим хозяином, начальником части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым. Об этом сообщается на странице пса-сапера в Instagram, которая ведется якобы самим четырехлапым.

Хвостатый талисман черниговских пиротехников пожаловался, что поход в больницу выдался неприятным, поскольку пришлось сдавать "целое ведро крови". Тем не менее Патрон понимает, что специфика его работы предусматривает регулярные такие обследования. Опасные вещества, с которыми ему приходится иметь дело, при накоплении могут причинить вред животному, а потому, во избежание серьезных заболеваний, необходимо проводить подобные превентивные мероприятия.

"Меня жестоко схватили и держали 10 человек. Я кричал: "Нет! Это моя кровь! Я вам ее не отдам!". Хуже всего, что Михаил (!!!), Михаил тоже был задействован во время этого жестокого обращения с животными… Держал мне рот, закрывал глаза, чтобы я не видел иглу. Я видел! Я все видел и всех запомнил! Со мной все хорошо, не считая, что у меня взяли целое ведро крови", – гласит ироничная публикация.

Поклонники знаменитого джек-рассел-терьера могут быть спокойны. Отмечается, что пес-спасатель здоров. Впрочем, его волнует судьба других животных, которые не имеют возможности проходить подобные обследования и лечить болезни, ведь все это довольно дорого. Патрон призвал подписчиков не игнорировать эту проблему.

"Животные имеют право на качественную медицину, получать лучшее лекарство и заботу. Каждое животное, даже хомячки. Но у них нет средств на это. Надеюсь, мы сможем вместе им помочь", – обратились представители страницы от лица Патрона к аудитории.

Напомним, в августе прошлого года Патрон официально стал директором департамента коммуникаций движения зоозащитников UAnimals. С его помощью активисты будут доносить информацию о важности спасения животных.

Также мы сообщали, что в Киеве Патрону посвятили мурал. Он появился в парке "Отрадный". Столица стала третьим городом, где пса-сапера изобразили на стенном искусстве.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских животных, которые стали символом несокрушимости нашей страны. В подборку, помимо пса Патрона, попали также кот Степан, кошка Шафа и другие. Подробнее о них – в нашем материале.