'Мам, не плачь, потому что я уже у Бога'. Сеть растрогал 'разговор' украинки с маленьким сыном, который умер из-за халатности врача

Татьяна Дубик из Хмельнитчины написала щемящее стихотворение от имени своего умершего сынишки Павлика, который более полугода с момента рождения находился в коме из-за халатности врача-акушерки Волочисской многопрофильной больницы. Стихотворное произведение стало будто обращением младенца к маме и папе, познавшим необъятное горе от потери своего ребенка.

Соответствующее сообщение появилось на странице Татьяны в Instagram. Оно сопровождалось черно-белыми снимками Павлика, сердце которого навсегда остановилось 20 марта этого года – малышу не было и восьми месяцев.

Щемящие до слез строки Дубик разместила на девятый день после смерти сына. В них Павлик "обращается" к маме с просьбой не плакать, ведь он уже с Богом и не чувствует боли, а "злые медсестры уже не колют жгучее лекарство день и ночь". В стихотворении мальчик также обещает своим горюющим родителям всегда быть рядом, хотя он уже на небесах.

"Мам, не плач, бо Я вже в Бога, Мені нічого не болить, і злі медсестри вже не кол.ть пекучі ліки день і ніч. Сьогодні 9 днів вже поспіль, як Моє серденько мовчить, я Ангел, мам, і свічу сонцем, тобі і татку кожну мить. Я вже не заспокою твоє серце Своїм сміхом, биття якого слухав 9 місяців підряд, а 8 місяців Мого життя земного воно кричало весь цей час: "За що?" "Чому мою дитину, скалічили ці недолікарі?" І через 8 місяців постійної тривоги й болю воно розбилось враз в Моїй руці. Я хочу склеїти його у Бога й збираю твоє серце по малесеньких кусках. Допоки буде воно битись – мам, я буду поруч але вже на небесах. Не плач і ти за Мною, татко, а маму мою бережи, бо дивлюся на тебе з неба і хочу Вас від злого вберегти, щоби душа Моя раділа і піклувалася про Вас, живіть заради Мене, прошу, бо я вже в Бога на руках", – пишет Татьяна от имени сына.

Завершается стихотворение строками о том, что семью "обрекли на горе люди, которые носят название "врачи". Впрочем, мать, потерявшая своего ребенка, не решается назвать акушеров даже "людьми".

"Напевно, і людьми назвати їх негоже – хіба би вбили "люди-лікарі"?" – задает риторический вопрос украинка.

Татьяна уже от себя поблагодарила всех неравнодушных, знакомых и незнакомых, за поддержку в это тяжелое время. Также она обратилась к врачу, небрежность, жестокость и безразличие которой и привели к смерти Павлика.

"Животное, которое убило моего ребенка и мою душу, хочу напомнить, что твоя жизнь обречена – рано или поздно ты будешь плакать над гробами своих детей, так как я плакала и плачу над своим ребенком, и они лягут в сырую землю, потому что пока будет биться мое сердце, я буду проклинать тебя и весь твой род, который, я надеюсь, никогда не продлится", – эмоционально написала Дубик.

Напомним, по словам Дубик, медики Волочисской многопрофильной больницы издевались над ней во время процесса родов: оскорбляли ее, обвиняли в "эгоизме" из-за того, что роженица "недостаточно тужилась", проводили манипуляции без согласия пациентки. Кроме того, ведущая врач Наталья Ивановна Безух отказала женщине в проведении процедуры кесарева сечения, ведь хотела, "чтобы она сама родила естественным путем".

Акушеры применяли запрещенный во всем мире "метод Кристеллера", давя Дубик на живот. В результате сразу после рождения ребенка, малышу не смогли грамотно оказать необходимую помощь, пока не приехали медики из Хмельницкого, забрав младенца в реанимацию.

20 марта Татьяна сообщила о смерти первенца. Известно, что виноватая в смерти мальчика медик пришла к бывшей пациентке домой, предложив деньги для того, чтобы замять конфликт. Среди аргументов Безух звучали такие фразы, как "ты молодая, еще родишь", "жизнь на этом не останавливается", "никто не виноват, так бывает, дети умирают при родах".

Как писал OBOZ.UA, ранее победительница второго сезона шоу "МастерШеф" Лиза Глинская откровенно рассказала о потере своего ребенка, что произошло также из-за халатности медиков. Звезда вспомнила, как блевала кровью, а врачи были совершенно безразличны. Подробности этого страшного эпизода из жизни кондитера – читайте в материале.

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