Louis Vuitton выпустили украшения с символами 'V' и 'Z': модный дом заподозрили в поддержке России

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных изделий LVVolt. На браслетах, серьгах и кольцах заметны две буквы V, образующие символ Z. Сеть возмутили украшения бренда, поскольку именно такие инициалы использует армия российских оккупантов для идентификации своей военной техники. С момента полномасштабного военного вторжения РФ в Украину эти знаки справедливо считаются современной свастикой, ассоциирующейся с фашизмом.

Лицом рекламной кампании стали голливудская актриса шведского происхождения Алисия Викандер, американский рэпер Кид Кади и китайская актриса Джина Цзинь. Их снимки в украшениях появились на Instagram-странице модного дома 22 марта.

Как объясняет сама компания, дизайнеры изделий использовали "культовые инициалы Дома, пульсирующие энергией".

"Коллекция изящных ювелирных изделий LVVolt с четким дизайном, придающим силу и современность, отдает дань уважения могущественным инициалам Louis Vuitton", – сообщается в аккаунте бренда в Тwitter.

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В защиту бренда некоторые начали писать, что дизайнер Франческа Амфитеатров впервые опубликовала кадры украшений с такой символикой еще 5 февраля в своих соцсетях, однако, по мнению интернет-пользователей, ответственность с модного дома это не снимает. Десятки тысяч людей по всему миру в сети посчитали неуместным использование этих знаков, поскольку таким образом Louis Vuitton пропагандирует позицию агрессоров, убийц и захватчиков.

"Российская армия убивает детей и уничтожает целые города под символами V и Z. Вы серьезно?!", "Как вы могли поддержать фашистские знаки?", "Мода не может быть вне войны!", "Вы шутите?!", "Какой позор", "В Мариуполе женщины и дети погибли из-за того, что у них не было еды и воды, они погибли из-за того, что к ним домой пришли российские войска! Российские войска маркируют себя буквами V, Z, O. Это знак новой войны! Это клеймо страны-террориста! Как вы смеете?!", – оставляли возмущенные комментаторы.

К слову, сама компания на обвинения пока никак не отреагировала.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американская модельерша свадебных платьев, которая работает с богемной клиентурой, Вера Вонг трогательно поддержала Украину. Вместе со своей командой она сделала массовый снимок, на котором все люди позировали в сине-желтых футболках.

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