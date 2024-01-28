Как супермодель 90-х: гламурная водитель с украинской фамилией, которую задержала полиция США, стала звездой сети

Сеть шокировал невероятный облик американки с фамилией украинского происхождения Вероники Коваль. Женщину задержала полиция США из-за нарушения правил дорожного движения. Вскоре фотография, сделанная после ареста, появилась в аккаунте, где собраны фото задержанных с эстетической внешностью.

Видео дня

Известность Вероника получила спустя 7 месяцев после того, как вышла из камеры, где просидела только одну ночь. Она рассказала New York Post, что шокирована вниманием к себе, ведь является "обычным человеком". Что интересно, вместо того, чтобы возмутиться противозаконностью женщины, люди в комментариях к Instagram-посту mugshawtys, "засыпали" Коваль своими комментариями насчет внешности.

Девушка рассказала NYP, что ее хорошая внешность – это старания косметологов. Вероника делает ботокс несколько раз в год и лазерное омоложение. Но, несмотря на это, к женщине постоянно "наведываются" мужчины в Direct с комплиментами и желанием познакомиться.

В комментариях к фото с Вероникой ее успели назвать даже моделью конца прошлого века: "Она похожа на супермодель 90-х, которой вы позавидуете из-за этой линии челюсти".

"Позвоните по телефону Elite Models, им нужно отправить водителя, чтобы забрать их девушку. Освободите ее, она опоздала на съемку", "Это женщина, от которой действительно захватывает дух", "Это буквально самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", "Справедливая зависть этой челюсти" и другие похожие комментарии получила Коваль относительно своей красоты.

Некоторые даже смогли пошутить, сопоставив внешность американки с героиней Дорис из "Шрека": "Она похожа на того бармена со Шрека".

Хоть косметическими процедурами Коваль любит пользоваться, но макияжа наносит немного и экономит на декоративных средствах. "Я люблю наносить немного тонирующего средства и крема, чтобы убрать любые покраснения. Это то, что я наношу на лицо каждый день", – рассказала женщина о своем уходе.

Еще в мае 2023 года 27-летнюю Веронику обвинили в нарушении ПДД. Женщина ехала со скоростью 160 км/час на участке, где предусмотрено только 90 км/час. Она признала свою вину сразу, поэтому ей пришлось провести только одну ночь в участке, заплатить 750 долларов штрафа и прожить месяц без водительского удостоверения.

"Я однозначно совершила ошибку. Я не оправдываю это и никогда больше не буду превышать. Я очень уважаю власть, не собиралась с ней спорить. Я просто молчала, сделав свое дело", – рассказала она NYP о своем задержании и его последствиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что британка Деми Агоглия умерла после одной из косметических процедур, покинув троих своих детей. Женщина делала бразильскую подтяжку ягодиц в Турции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!