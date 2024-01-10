26-летняя британка-мама троих детей скончалась в Турции после популярной косметологической процедуры. Фото

Британка Деми Агоглия отправилась в Турцию, чтобы сделать бразильскую подтяжку ягодиц, но процедура дала осложнение, из-за чего женщина скончалась. Она перенесла несколько сердечных приступов, вызванных жировой эмболией. Ее трое детей остались без матери, самому младшему из которых всего 7 месяцев.

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26-летняя Деми пожаловалась на боль в груди за несколько часов до того, как должна была вернуться в Манчестер, Великобританию. The Sun пишет, что женщина ехала в клинику в Стамбуле на обследование, но в такси получила сердечный приступ. Ее парень Брэдли Джонсон пытался спасти жизнь Деми по пути в реанимацию, но женщина все же умерла.

Врачи считают, что у нее произошла жировая эмболия, которая поразила легкие и создала нагрузку на сердце, вызвав сердечные приступы.

После проведения операции на ягодицах врачи сообщали, что все прошло успешно и нет причин для беспокойства. Ранее женщине сделали неудачную стоматологическую операцию, но это не остановило ее лечь снова под скальпель.

Семья Деми пыталась убедить ее не делать подтяжку ягодиц, но женщина стояла на своем.

"Трагично то, что произошло. Мы просто в шоке. Она поехала в Стамбул, чтобы это сделать. Раньше она ходила делать себе зубы. Никто не хотел, чтобы она ушла и сделала это. Мы не знаем всех подробностей. Я думаю, что там будет вывод коронера. Ее партнеру нужно свидетельство о смерти, прежде чем она вернется домой", – рассказал брат Деми – Карл.

В частности, он предостерег от проведения каких-либо пластических операций в Турции: "Если кто-то думает лететь в Турцию на операцию, я бы сказал: не делайте этого!"

Младшая сестра женщины Джорджина опубликовала в TikTok эмоциональное видео с Деми. Она написала: "Я потеряла свою сестру вчера. Я так скучаю по тебе, Деми. Ничего больше не чувствуется настоящим, как ты ушла".

Бразильская подтяжка ягодиц имеет самый высокий риск смерти среди всех косметических операций, но становится все более популярной благодаря знаменитостям с пышными формами, сообщает The Sun. В Турции ее можно сделать почти в 3 раза дешевле, чем в Великобритании, поэтому женщины обычно ездят за границу. Эта пластическая операция имеет уровень смертности в более чем одного человека на 4000 операций.

Бразильская подтяжка ягодиц предполагает введение имплантов или жировых тканей из других частей тела в мышцы. Эту операцию делают, чтобы придать ягодицам круглой формы вроде такой, как у Ким Кардашьян.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти звездах, которые сделали неудачные пластические операции на ягодицах, из-за чего их силуэты исказились.

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