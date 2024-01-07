Фото стоит миллиона слов: сеть всколыхнула история потерянного слоненка, прошедшего 4 километра без мамы

За несколько дней до Нового года в Тигровом заповеднике Анамалай в Индии потерялся слоненок. Он отделился от стада и самостоятельно прошло около 4 километров. История закончилась счастливо: зооработники нашли его мать, а любовь слонов поразила сеть.

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Через четыре дня после того, как слоненок воссоединили со своим стадом в заповеднике, сотрудники, которым было поручено следить за ним, обнаружили малыша спавшим с матерью посреди чайной плантации, пишет The Hindu. Фотография с этим моментом покорила сеть.

"Когда фото стоит миллиона слов. Спасенный слоненок после объединения с матерью дремлет после обеда на ее успокоительных руках, прежде чем снова двинуться с большим стадом. Снимок, сделанный сотрудниками лесной службы где-то в заповеднике тигров Анамалай, которые охраняют их безопасность", – написала в соцсети Х Суприя Саху, главный секретарь по вопросам изменения климата и лесов правительства Тамилнада. Фолловеры чиновника выразили свою радость фотографией, а некоторые даже сопоставили дрем слоненка со сном своих детей.

Обычно стада слонов редко двигаются дальше, если исчезает какой-то слоненок, они только могут броситься навстречу, если ощутят неизбежную опасность. Этому теленку повезло, что работники смогли найти его семью, пишет Daily Mail.

Зоозащитники вымыли его, чтобы удалить любые человеческие запахи, и вернули обратно к стаду и матери после трех дней разлуки. История закончилась хеппи-эндом и милым фото.

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