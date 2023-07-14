'Должен захватить чарты': украинцы расхвалили новый трек Лободы и назвали его хитом

На стриминговых платформах состоялся релиз нового украиноязычного трека певицы Светланы Лободы, который слушатели назвали хитом. Звезда выпустила песню "SPOGADY", запись которой длилась несколько месяцев.

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В сети ее уже назвали хитом и похвалили артистку за продвижение качественной украинской музыки. Комментарии появились под ее релизом в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда не выпустила клип, но поделилась тематическими видео. Одно из них было записано в Запорожье, а другое – у бассейна.

"Во времена, когда "цена репутации" определяется не действиями, а пустыми словами. Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувства и разум становятся объектами бесконечных манипуляций – фраза "среди событий, братьев и проституток" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток, и правда всегда побеждает", – прокомментировала песню Светлана Лобода.

В комментариях украинцы отметили, что певице очень подходит родной язык, а трек заслуживает города в топ-чартах.

"Как же вам подходит украинский", "Ваш голос и украинский язык – это что-то невероятное", "Это одна из лучших песен", "Спасибо за новый хит на украинском", "Этот трек должен захватить все чарты", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода публично извинилась за скандал в Харькове. Артистка объяснила, что пыталась пошутить, но признала вину и обратилась к девушке, устроившей одиночный пикет.