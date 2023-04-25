Прикрыться 'работой в КГГА' не удалось: в Киеве парень ударил девушку-баристу и получил 'на орехи'. Видео

В одной из кофеен Киева 23 апреля произошел инцидент, при котором молодой человек дал пощечину девушке-баристе. Причиной конфликта стало якобы то, что сотрудница заведения приготовила неподходящий напиток.

Видео дня

Момент нападения на беззащитную девушку попал на камеры внешнего наблюдения. Когда информация о дебошире появилась в сети, хулиган вместо извинений начал бравировать тем, что работает в столичной мэрии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако поздней в резонанс вмешалось и руководство КГГА, отметив, что дебошир не имеет никакого отношения к столичной администрации. На самом деле оскандалившийся парень сам стажируется на баристу у частного предприятия, которое работает в здании Киевского муниципалитета на правах аренды.

"После обращения мэрии арендатор немедленно разорвал трудовые отношения с Владимиром Шевченко. Подобное поведение недопустимо для сотрудников структурных подразделений КГГА, ни подрядчиков или партнеров Киевской администрации. У нас нулевая толерантность к насилию", – написали в пресс-службе мэрии.

После такого заявления, риторика скандалиста заметно поменялась и он даже попытался принести извинения. Впрочем, его слова показались пользователям соцсетей не особенно убедительными, поэтому на помощь сыну пришла его мама.

"На фоне видеороликов, которые распространяют в сети россияне против наших военных, у моего сына начался развиваться психоз. Он три дня находился в тяжелейшем психологическом состоянии. Как мама, я прошу прощения за поведение Вовы и его несдержанный тон", – пишет женщина в ответ на стихийные возмущения киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе приговорили к восьми годам заключения мужчину, который жестоко избил девушку-военную. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сначала душил, а затем ударил потерпевшую ногой по голове, вырвал пирсинг из пупка и ограбил.