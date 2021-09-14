Как сложились судьбы победителей 'Караоке на майдані' и 'Шанса'. Видео

Благодаря шоу "Караоке на майдані" и "Шанс" знаменитыми стали Виталий Козловский, Наталия Валевская и группа Quest Pistols.

Но если у них карьера стремительно пошла вверх после участия в популярных вокальных проектах нулевых, то имена других участников украинские телезрители уже забыли.

OBOZREVATEL решил вспомнить финалистов и победителей "Шанса" и узнать, чем они занимаются сейчас.

1. Виталий Козловский

Виталий стал первым победителем шоу "Шанс" и сразу же подписал контракт с Игорем Кондратюком.

Карьера певца начала стремительно развиваться, но сотрудничество с продюсером пришлось разорвать из-за денежного конфликта.

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Сейчас Козловский сам себе продюсер. Он уже получил звание Заслуженного артиста Украины, более 50 наград и премий, а также записал множество альбомов и хитов.

2. Александр Воевуцкий

Во втором "Шансе" победителем стал брат одного из участников трио "Авиатор" Александр Воевуцкий. Он запомнился зрителям трогательным образом Маленького Принца.

Наталия Могилевская, Игорь Кондратюк и Кузьма Скрябин пророчили ему успех, но спустя недолгое время Воевуцкий пропал с экранов.

Он ушел с головой в семью, женился и зажил спокойной жизнью. За былой популярностью Александр возвращался в шоу "Голос країни", но победителем там не стал.

3. Наталья Валевская

Наталья победила в "Шансе" в 2005 году. После этого ее карьера пошла в гору. В 2006-м году исполнительница выпустила свой первый альбом "Отпусти". В 2006-08 годах певица снялась в нескольких фильмах и сериалах, а в 2007 году представила Украину в качестве дебютантки на "Венском балу".

До 2015 года Наталья выпустила три альбома, но с тех пор творчеством стала заниматься менее активно. Новой песней Наталья последний раз радовала поклонников еще в 2017 году, тогда вышел сингл "Щаслива я". Последние несколько лет Наталья в основном занимается благотворительностью. Она основала свой фонд, чтобы помогать детям.

4. Павел Табаков

Музыкант Павел Табаков стал победителем пятого сезона телепроекта "Шанс", однако от контракта с Кондратюком отказался.

Он также прошел в полуфинал шоу "Україна має талант", а в проекте "Голос Країни 2" занял первое место. В 2011-м Павел участвовал в нацотборе на Евровидение.

Сейчас исполнитель поет и пишет музыку под именем TABAKOV и воспитывает дочь Анастасию.

5. Олеся Киричук

Львовянка Олеся Киричук победила в телепроекте "Шанс" в 2006 году благодаря проникновенному исполнению сложной песни Лары Фабиан. После участия в шоу она начала записывать свои треки и создавать различные шоу-программы.

Интересно, что Киричук совмещает со своей творческой карьерой работу врачом-стоматологом во Львове.

Кроме этого, Олеся засветилась во втором сезоне вокального талант-шоу "Голос страны Новая история".

В 2016 году Олеся Киричук начала сотрудничество с международной продюсерской компанией "Shulyar Artists" и отправилась в тур по городам Украины. В прошлом году певица записала песню с Олегом Винником "Як ніч і день".

6. Quest Pistols

Всем известная музыкальная и танцевальная группа тоже дебютировала когда-то на Майдане, а после попала в "Шанс". Именно там ребята в 2007 году представили свой сингл "Я устал".

Группа быстро стала популярной как в Украине, так и за границей. Они переименовались в "Агонь", но вскоре после этого группа начала распадаться. Первым ушел Никита Горюк, чтобы развивать свой проект ZVEROBOY.

Позже Антон Савлепов записал свой сольный альбом, а Константин Боровский стал экспертом-дизайнером в шоу "Топ-модель по-украински".

7. "Два с половиной кума"

Шоу-группа "Два с половиной кума" сначала выступала только в Донецке и даже засветилась на местном талант-шоу "Всяко-разно".

В 2009 году о зажигательных музыкантах из Донецка узнала вся Украина. Именно тогда "Два с половиной кума" победили в талант-шоу "Караоке на Майдане". Но, как признались сами участники проекта, победа им не принесла большой популярности.

"Ни о каких гастролях и контрактах речи не шло. Так что этот проект особо нам популярности не добавил и не убавил", – рассказал Свои.city солист группы Эдуард.

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