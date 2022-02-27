В Украине уничтожен личный отряд Кадырова: 70 чеченцев убиты после удара Байрактара, – Христо Грозев

В воскресенье, 27 февраля, в Буче на Киевщине "армия" главы Чечни Рамзана Кадырова понесла огромные потери. В частности, 70 человек сгорели заживо после единственного удара Bayraktar.

Об этом сообщил в Twitter руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на чеченские источники. Он подчеркнул, что большинство остальных бежали обратно через границу. Видео 18+ можно посмотреть на нашем Telegram-канале.

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Напомним: в Буче Киевской области украинская артиллерия разгромила так называемую группу "V" российских военных. В городе уничтожено более 100 единиц техники противника.

Судя по ним, бой был ожесточенным, вся улица полностью устелена обломками техники оккупантов, также повреждены соседние дома.

Утром 27 февраля через город Буча двигалась колонна военной техники российских оккупантов. В одну из машин кто-то из местных жителей бросил "коктейль Молотова". В результате она загорелась и остановилась. При этом на фоне были слышны звуки обстрелов, из-за которых люди третий день подряд ночевали в подвалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля из реактивной системы залпового огня "Град" агрессор обстрелял город Буча Киевской области. Один из снарядов попал во двор многоэтажного жилого дома. Также был взорван мост между в направлении Ирпеня.