'Байрактары' ВСУ на Сумщине уничтожили почти 200 единиц техники оккупантов

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Сумской области Вооруженные силы Украины уничтожили более 180 единиц военной техники российских оккупантов. Работали беспилотники Bayraktar.

Об этом сообщил глава ОГА региона Дмитрий Живицкий. Большинство из уничтоженного – танки и БТР.

Так, возле Пустовойтовки Роменского района обезврежено 80 единиц техники, половина из нее – "Грады"

Вблизи села Бишконь на территории более 2 км уничтожено 100 единиц – в основном танки и БТР.

"Сегодня мы – едины: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы – единственный фронт. Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", – отметил Живицкий.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Живицкий обратился к ВСУ с просьбой обеспечить работу по российским оккупантам в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!