Журналисты раскопали первый компромат на мужа Пэрис Хилтон

Не прошла и неделя со свадьбы американской светской львицы и телезвезды Пэрис Хилтон, как на ее новоиспеченного мужа накопали компромат. У бизнесмена Картера Реума нашлась тайная внебрачная дочь девяти лет.

О подробностях прошлых отношений 40-летнего супруга Хилтон рассказал изданию Page Six источник, непосредственно знакомый с ситуацией. Инсайдер заявляет, что Реум не принимает участие в воспитании ребенка.

Мама девятилетней девочки – Лаура Беллицци, звезда известного американского реалити-шоу "Секреты Аспена" 2010 года. Примерно в это время у нее завязался роман с популярным голливудским актером Мелом Гибсоном. Когда Лаура забеременела, начали ходить разговоры, что именно Гибсон скоро станет счастливым папочкой. Однако артист опроверг эти слухи.

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Сейчас Беллицции вместе с дочерью и еще тремя детьми проживает в Калифорнии, как и Картер.

Таблоид пишет, что бизнесмен видел свою дочь лишь однажды, в воспитании участия не принимал, но помогал и продолжает помогать финансово.

"Люди, которым важна эта история, знали о ней 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет традиционных отношений отца и дочери с ней, он обеспечивает ее с момента рождения и будет продолжать это делать. Он подписал документ, подтверждающий, что он является отцом, несмотря на то, что он никогда не проходил тест ДНК", – сообщает инсайдер.

Также источник акцентировал, что девочка была очень подавлена новостью о женитьбе папы. Она почувствовала себя "исключенной из его жизни" и "обделенной вниманием".

"Она видела статьи о Пэрис и Картере, в которых говорилось о создании семьи. Ребенок чувствовал ужасное отторжение. Она хочет общаться с отцом", – прокомментировал информатор.

Коротко о знаменитостях:

Пэрис Хилтон – киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер. Родилась в 1981 году в Нью-Йорке. Получила известность благодаря реалити-шоу "Простая жизнь", а также благодаря скандальной светской жизни. Ее карьера стартовала с подписания контракта с модельным агентством Дональда Трампа. Впервые в кино появилась в нескольких ролях второго плана – "Девять жизней", "Модная мамочка" и "Дом восковых фигур".

Картер Реум – американский писатель, предприниматель и венчурный капиталист. Наиболее известен тем, что основал инвестиционную фирму M13 Ventures. Состояние Реума составляет около 40 миллионов долларов после того, как он начал успешный бизнес со своим старшим братом Кортни.

Пара обручилась в феврале этого года, а свадьбу сыграла 12 ноября.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как прошло свадебное торжество Пэрис Хилтон и Картера Реума. Невеста сменила 10 платьев, а само празднование длилось три дня.