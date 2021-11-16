Журналисты раскопали первый компромат на мужа Пэрис Хилтон

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Obozrevatel
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Журналисты раскопали первый компромат на мужа Пэрис Хилтон

Не прошла и неделя со свадьбы американской светской львицы и телезвезды Пэрис Хилтон, как на ее новоиспеченного мужа накопали компромат. У бизнесмена Картера Реума нашлась тайная внебрачная дочь девяти лет.

О подробностях прошлых отношений 40-летнего супруга Хилтон рассказал изданию Page Six источник, непосредственно знакомый с ситуацией. Инсайдер заявляет, что Реум не принимает участие в воспитании ребенка.

Мама девятилетней девочки – Лаура Беллицци, звезда известного американского реалити-шоу "Секреты Аспена" 2010 года. Примерно в это время у нее завязался роман с популярным голливудским актером Мелом Гибсоном. Когда Лаура забеременела, начали ходить разговоры, что именно Гибсон скоро станет счастливым папочкой. Однако артист опроверг эти слухи.

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Беременная Лаура Беллицци и Мел Гибсон

Сейчас Беллицции вместе с дочерью и еще тремя детьми проживает в Калифорнии, как и Картер.

Таблоид пишет, что бизнесмен видел свою дочь лишь однажды, в воспитании участия не принимал, но помогал и продолжает помогать финансово.

"Люди, которым важна эта история, знали о ней 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет традиционных отношений отца и дочери с ней, он обеспечивает ее с момента рождения и будет продолжать это делать. Он подписал документ, подтверждающий, что он является отцом, несмотря на то, что он никогда не проходил тест ДНК", – сообщает инсайдер.

Также источник акцентировал, что девочка была очень подавлена новостью о женитьбе папы. Она почувствовала себя "исключенной из его жизни" и "обделенной вниманием".

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума

"Она видела статьи о Пэрис и Картере, в которых говорилось о создании семьи. Ребенок чувствовал ужасное отторжение. Она хочет общаться с отцом", – прокомментировал информатор.

Коротко о знаменитостях:

  • Пэрис Хилтон – киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер. Родилась в 1981 году в Нью-Йорке. Получила известность благодаря реалити-шоу "Простая жизнь", а также благодаря скандальной светской жизни. Ее карьера стартовала с подписания контракта с модельным агентством Дональда Трампа. Впервые в кино появилась в нескольких ролях второго плана – "Девять жизней", "Модная мамочка" и "Дом восковых фигур".

  • Картер Реум – американский писатель, предприниматель и венчурный капиталист. Наиболее известен тем, что основал инвестиционную фирму M13 Ventures. Состояние Реума составляет около 40 миллионов долларов после того, как он начал успешный бизнес со своим старшим братом Кортни.

  • Пара обручилась в феврале этого года, а свадьбу сыграла 12 ноября.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как прошло свадебное торжество Пэрис Хилтон и Картера Реума. Невеста сменила 10 платьев, а само празднование длилось три дня.

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