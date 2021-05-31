Принц Гарри узнал о смерти 99-летнего принца Филиппа не от родных: стали известны подробности

Герцог Сассекский принц Гарри узнал о смерти 99-летнего принца Филиппа от сотрудников полиции из-за того, что представители британского посольства не смогли до него дозвониться. Они попросили местное отделение полиции уведомить монарха о трагедии.

Об этом 28 мая написал таблоид TMZ со ссылкой на информацию, которая была получена от правоохранительных органов. Офицер полиции выполнил просьбу 9 апреля в 03.00 по местному времени, а уже утром информация о смерти принца Филиппа появилась в СМИ (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, в источнике также говорится, что члены королевской династии выбрали такой способ оповещения, чтобы избежать упреков в том, что принц Гарри узнал бы о смерти дедушки из прессы.

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Однако не уточняется, по какой причине представитель посольства не смог дозвониться до герцога Сассекского.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри имеет шанс получить часть наследства от своего дедушки принца Филиппа, которого не стало в апреле этого года в возрасте 99 лет. Супруг Елизаветы II не будет наказывать внука "за плохое поведение", поэтому тот может рассчитывать на кругленькую сумму из наследства в общем размере 30 миллионов фунтов стерлингов.