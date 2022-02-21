46-летнюю Миллу Йовович заподозрили в четвертой беременности. Фото

Актриса и супермодель Милла Йовович спровоцировала слухи о беременности после выхода в свет в свободном розовом платье от Prada. Звезда вместе с мужем, американским режиссером Полом Андерсоном, посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе.

Фотографией своего наряда 46-летняя знаменитость поделилась на странице в Instagram. "Я не очень часто наряжаюсь, но когда наряжаюсь…" – написала она.

Голливудская актриса надела пастельно-розовое мини-платье выше колена, украшенное бриллиантами, подобрав к нему остроносые серебряные туфли-лодочки. На звезде также было пальто телесного цвета. Свой образ Йовович дополнила белой кожаной сумочкой с ручкой из бисера.

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Сама актриса и ее супруг пока не подтверждали, что ждут появления на свет четвертого ребенка, но в сети отметили: под платьем угадывался круглый живот знаменитости.

Слухи подогрело и то, что в последнее время Йовович практически не появлялась на публике и отменила несколько публичных выходов.

У звездной пары трое дочерей: Эвер (15), Дашиэль (6) и Осиан (2 года). Йовович и Андерсон впервые встретились на съемках фильма "Обитель зла" в 2002-м, а год спустя мужчина сделал возлюбленной предложение.

Они были помолвлены в течение четырех лет, прежде чем поженились в 2007-м. Андерсон стал третьим мужем актрисы.

Пара вместе сотрудничает в кинематографических проектах. Их последний фильм, адаптация видеоигры "Охотник на монстров", получил популярность среди зрителей и в какой-то момент стал вторым по популярности на Amazon Prime.

Коротко о звезде:

Милла Йовович – американская актриса, музыкант, фотомодель и модельер. Родилась во времена СССР, в 1975 году, в Киеве. Ее отец Богдан Йовович – серб украинского происхождения. Он переехал из Черногории (тогда – Югославии) в Киев на обучение в медицинском институте. Мама будущей знаменитости, Галина Логинова, – уроженка России, актриса киностудии Довженко.

В 1981 году семья Йовович ради карьерного роста отца переехала из Украины сначала в Великобританию, а затем – в США.

Среди самых известных фильмов, где снялась Милла Йовович, – "Возвращение в голубую лагуну" (1991), "Пятый элемент" (1997), "Жанна д'Арк" (1999), "Стоун", "Выкрутасы" (2010), "Хеллбой" (2019), "Охотник на монстров" (2020), серия кинолент "Обитель Зла" и другие.

Как писал OBOZREVATEL, Милла Йовович в 2017 году перенесла экстренный аборт по медицинским показаниям на пятом месяце беременности. Звезда призналась, что это одно из самых ужасных событий в ее жизни, которые она когда-либо переживала. "Мне все еще снятся кошмары", – писала она. О том, какие еще знаменитости прерывали беременность – читайте в нашем материале по ссылке.