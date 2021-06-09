Экс-жена Билла Гейтса нанимала частного детектива еще до развода – СМИ

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Сплетни
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За романами Билла Гейтса следил частный детектив – СМИ

Новость о разводе американского миллиардера, основателя Microsoft Билл а Гейтса с супругой Мелиндой после 27-ми лет брака стала крайне неожиданной для общественности. С тех пор было раскрыто много интересных подробностей их семейной жизни. В частности, выяснилось, что кто-то из ближайшего окружения Мелинды нанял частного детектива еще до ее развода с мужем.

Издание Must Hub пишет, что романы предпринимателя с другими женщинами не были секретом для окружающих. Поэтому кто-то из близких знакомых решил нанять детектива, чтобы тот следил за Гейтсом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Один бывший сотрудник миллиардера заявил, что его подозревали в измене, в том числе из-за того, что бизнесмен часто менял машины. Мужчина сказал, что Гейтс иногда ездил на работу на одной машине, а через час уезжал из офиса на другой, которую привозили его сотрудники службы безопасности.

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Билл и Мелинда Гейтсы.

"Мы все предполагали, что это было в те моменты, когда он проводил время с женщинами. Я знал, что у него было много тайных встреч, которых не было в его рабочем календаре", – сказал экс-сотрудник.

Однако представитель 56-летней Мелинды Гейтс заявила, что ни она, ни кто-либо другой по ее указанию никогда не нанимали частного детектива для слежки за ее мужем. Представитель бизнесмена также опровергла все подобные слухи.

СМИ назвали причины развода Билла и Мелинды Гейтсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какую долю акций Билл Гейтс перевел жене. Бизнесмен перевел акции на 1,8 миллиарда долларов Мелинде в тот день, когда они объявили о разводе. Это стало первой из многих публичных сделок, которые еще предстоит совершить паре в процессе разделения многочисленных активов.

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