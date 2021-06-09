Экс-жена Билла Гейтса нанимала частного детектива еще до развода – СМИ

Новость о разводе американского миллиардера, основателя Microsoft Билл а Гейтса с супругой Мелиндой после 27-ми лет брака стала крайне неожиданной для общественности. С тех пор было раскрыто много интересных подробностей их семейной жизни. В частности, выяснилось, что кто-то из ближайшего окружения Мелинды нанял частного детектива еще до ее развода с мужем.

Издание Must Hub пишет, что романы предпринимателя с другими женщинами не были секретом для окружающих. Поэтому кто-то из близких знакомых решил нанять детектива, чтобы тот следил за Гейтсом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Один бывший сотрудник миллиардера заявил, что его подозревали в измене, в том числе из-за того, что бизнесмен часто менял машины. Мужчина сказал, что Гейтс иногда ездил на работу на одной машине, а через час уезжал из офиса на другой, которую привозили его сотрудники службы безопасности.

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"Мы все предполагали, что это было в те моменты, когда он проводил время с женщинами. Я знал, что у него было много тайных встреч, которых не было в его рабочем календаре", – сказал экс-сотрудник.

Однако представитель 56-летней Мелинды Гейтс заявила, что ни она, ни кто-либо другой по ее указанию никогда не нанимали частного детектива для слежки за ее мужем. Представитель бизнесмена также опровергла все подобные слухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какую долю акций Билл Гейтс перевел жене. Бизнесмен перевел акции на 1,8 миллиарда долларов Мелинде в тот день, когда они объявили о разводе. Это стало первой из многих публичных сделок, которые еще предстоит совершить паре в процессе разделения многочисленных активов.