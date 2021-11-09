Байден попал в курьез на климатическом саммите, смутив жену принца Чарльза – СМИ

Президент США Джо Байден якобы заставил герцогиню Корнуолльскую Камиллу, жену принца Чарльза, покраснеть, когда громко испортил воздух на климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия). Как заявили источники журналистов, Камилла несколько дней "не переставала об этом говорить".

О курьезном инциденте, который произошел на мероприятии по вопросам глобального изменения климата, сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на информированный источник. Таблоид написал, что Камилла и Байден "вели вежливую светскую беседу", когда все произошло.

Герцогиня Корнуолльская услышала звук и была обескуражена. Как отреагировал на ситуацию сам 78-летний глава США, не сообщается.

"Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно", – процитировало СМИ своего анонимного собеседника.

Видео дня

Известно, что Байден встретился с Камиллой во время приема в понедельник, 1 ноября, в Художественной галерее Келвингроув.

На этом мероприятии также присутствовали принц Уэльский Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт Миддлтон, а также премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Интересно, что несколькими часами ранее Байден, прозванный своим оппонентом Дональдом Трампом "Сонный Джо", как казалось, задремал во время вступительного выступления.

Американский лидер сидел в зале с закрытыми глазами, скрестив руки на груди, что попало на видео.

Коротко о знаменитости:

Герцогиня Ротсейская Камилла – 74-летняя вторая супруга наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского.

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, через 9 и 10 лет соответственно после расставания со своими первыми супругами.

Первая жена Чарльза Диана Спенсер погибла в 1997 году.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джо Байден вместе со своей 70-летней супругой Джилл и 27-летней внучкой Наоми посетили свадебное торжество племянника Каффа Байдена Оуэнса и его невесты Меган Кинг в Пенсильвании. Как выглядит внучка президента США – смотрите по ссылке.