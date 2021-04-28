Ани Лорак оправдалась за слова о домогательствах со стороны Меладзе

Популярная украинская исполнительница Ани Лорак, которая в своем недавнем интервью намекнула, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим, опровергла эту информацию. Так, она сказала, что поклонники и журналисты неправильно все поняли.

На премии Вest Style Awards звезда рассказала, что на самом деле не стала сотрудничать с Меладзе по той причине, что ей не подошли условия, которые предлагались на тот момент. Об этом сообщает Teleprogramma.pro (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся", – объяснила подробнее певица.

Отметим, что на церемонии, которая проходила в Москве, Лорак появилась в белоснежной блузке, а также классических брюках. Журналистам она заявила, что при выборе нарядов ориентируется на мировые модные тенденции, однако не забывает прислушиваться к своим желаниям.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ани Лорак призналась, что однажды продюсер Константин Меладзе предлагал помочь ей с карьерой, но взамен просил определенную плату. По словам артистки, мужчина испытывал к ней симпатию.