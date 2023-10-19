Ходит немало слухов и легенд о близких отношениях Константина Меладзе с подопечными "ВИА Гры", но мало кто подтверждал связи в публичном пространстве. Солистка крайнего состава группы София Тарасова опровергла близость с композитором, а мы предлагаем вспомнить, с кем еще "шили" роман Меладзе.

В нулевых каждый мужчина мечтал о свидании с одной из трех богинь самой сексапильной группы "ВИА Гра". Девичьих коллективов было куча в то время, а виагра одна. Умение Меладзе выбирать невероятно харизматичных, красивых женщин в сочетании с крутыми аранжировками, яркими текстами песен сформировали необъятность эталона образцовой женской группы.

Личная жизнь участниц коллектива всегда интересовала как СМИ, так и фанатов. Романы братьев Меладзе с девушками заслуживают отдельного фильма. Первой женой Константина Меладзе восхищались и вдохновлялись. Яна Меладзе обладает шармом и неповторимым умением правильно себя преподнести в обществе. Но уже в 2000 году в этом семействе изменится все навсегда с появлением "ВИА Гры".

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Давайте рассмотрим потенциальных пренденток на сердце Константина в хронологическом порядке:

Анна Седокова (в составе группы с 2002 по 2004 год). Анну относят к золотому составу. В 2003 году не существовало в постсоветском пространстве более желанной и самой оплачиваемой группы. О романе Меладзе с Анной начали рассуждать спустя много лет, наблюдая за длительной враждой между продюсером и бывшей подопечной. Коллеги говорят, что была сильная любовная связь, но в жизни коллектива и Кости появилась еще одна участница группы – Вера Брежнева.

Вера – едва ли не единственная, кто заполонила сердце маэстро на многие годы. Какого внимания стоит песня в исполнении Валерия Меладзе "Салют, Вера", вышедшая в 2005 году. Эту композицию принято считать символическим признанием Константина через творчество в любви Вере. Дальнейшее развитие событий вы знаете – свадьба и в прошлом году развод Брежневой с Меладзе. Согласно слухам, Вере удалось встать между любовью Анны Седоковой с композитором. И именно она, как говорится, смогла развести Константина с официальной женой. В 2022 году Меладзе предоставил авторские права Анне на исполнение легендарной песни "Не оставляй меня, любимый". Я считаю, это символический подарок певице из-за чувства вины продюсера.

Вера Брежнева 10 лет скрывала отношения с Меладзе. Они то сходятся, то разбегаются. Вера выходит замуж за Кипермана, затем разводится. В период разлуки композитора с любимой блондинкой встречается еще одна виагрянка – Ева Бушмина.

Яна Швец (настоящее имя Евы) присоединилась к "ВИА Гры" после участия в украинской "Фабрике звезд 3". Была в коллективе с 2010 по 2012 год и в один из холодных столичных вечеров замечена журналистами в объятиях Константина. Это фото попало в СМИ и мгновенно стало сенсацией. Из-за отсутствия лиц на снимке мысли разделились: одни говорили, что это фотошоп, другие радовались тому, что роман вышел в публичное пространство. История без точки и логического завершения, поэтому есть много вопросов к нашим героям-любовникам.

Вот оно – счастье. Сон стал реальностью. Меладзе-старший тайно отпраздновал свадьбу в Италии с Брежневой в октябре 2015 года. Что Костя, что Вера уже разведены к тому времени, им не нужно ничего скрывать, казалось, жизнь удалась. Но снова появляется "но" по имени Эрика.

Эрика Герцег (солистка "ВИА Гры" с 2013 по 2020 год) настолько похожа на Брежневу по типажу, что покорила сердце Константина с первого взгляда. Есть теория: песня группы "Родниковая вода" посвящена расставанию с Эрикой. Текстом Костя рассказал о невозможности отношений в будущем. Вера не на шутку свирепствовала на заголовки СМИ об изменах мужа с Эрикой. Поклонники группы считают, что Герцег покинула "ВИА Гру" из-за ультиматума Веры перед мужем: "или я, или она". Эрика проиграла...

К сожалению, это не спасло брак, и звездные супруги развелись летом 2022 года. История завершилась. Меладзе продолжил выпускать в России новую музыку и снова... Возвращаемся к началу нашего блога. Да, 22-летняя Тарасова опровергла роман с Меладзе, однако злые языки шоубиза говорят об обратном.

Можно сделать выводы: горячая кровь и секреты братьев Меладзе еще долго будут смущать СМИ и поклонников. А слухи... Со временем все сокровенное становится явным.