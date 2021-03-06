Голова отдельно от туловища: новая иллюзия с кошкой напугала пользователей сети. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Шоу
1,0 т.
Голова отдельно от туловища: новая иллюзия с кошкой напугала пользователей сети. Фото

Глядя на опубликованную фотографию складывается впечатление, что кошка сидит на тумбе, а ее голова торчит из корзины.

Фото с оптической иллюзией хозяин животного опубликовал в социальной сети Reddit, где его пост начали активно комментировать другие пользователи.

Они назвали изображение "кошкой-порталом", "замечательным мемом" и "котом Шредингера".

На фото голова кошки находится отдельно от туловища

Разгадка этой забавной оптической иллюзии заключается в том, что на фото попала не одна кошка, а две. Одна из них выглядывает из корзины, а другая отвернулась от камеры, чтобы почесаться.

Такая интересная оптическая иллюзия развеселила пользователей развлекательного ресурса Reddit. Через время хозяин кошек, пользователь реддита i_spin_bubbles, выложил фотографию со своими питомцами для подтверждения, что головы у них на месте.

Эти домашние питомцы заставили "попотеть" пользователей сети

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции среди волн во время морского шторма запечатлели "Посейдона". Снимком оптической иллюзии поделился фотограф Матье Риврен.

Кроме того, ранее пользователей сбило с толку фото собаки, которая с первого взгляда может показаться человеком.

Также OBOZREVATEL писал, что новая оптическая иллюзия со стеной "сломала" мозг пользователям сети.

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