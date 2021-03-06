Голова отдельно от туловища: новая иллюзия с кошкой напугала пользователей сети. Фото

Глядя на опубликованную фотографию складывается впечатление, что кошка сидит на тумбе, а ее голова торчит из корзины.

Фото с оптической иллюзией хозяин животного опубликовал в социальной сети Reddit, где его пост начали активно комментировать другие пользователи.

Они назвали изображение "кошкой-порталом", "замечательным мемом" и "котом Шредингера".

Разгадка этой забавной оптической иллюзии заключается в том, что на фото попала не одна кошка, а две. Одна из них выглядывает из корзины, а другая отвернулась от камеры, чтобы почесаться.

Такая интересная оптическая иллюзия развеселила пользователей развлекательного ресурса Reddit. Через время хозяин кошек, пользователь реддита i_spin_bubbles, выложил фотографию со своими питомцами для подтверждения, что головы у них на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции среди волн во время морского шторма запечатлели "Посейдона". Снимком оптической иллюзии поделился фотограф Матье Риврен.

Кроме того, ранее пользователей сбило с толку фото собаки, которая с первого взгляда может показаться человеком.

Также OBOZREVATEL писал, что новая оптическая иллюзия со стеной "сломала" мозг пользователям сети.