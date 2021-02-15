Во Франции во время морского шторма запечатлели "Посейдона": фото оптической иллюзии

В сети показали новую оптическую иллюзию: фото морского шторма напомнило пользователям лицо античного бога морей Посейдона.

Необычный снимок опубликовал в своем Instagram фотограф из Франции Матье Риврен. На фото, сделанном 30 января возле его дома в Лескониле, Бретань, запечатлены волны бури под названием Жюстин, которая пронеслась по западному побережью страны.

"Волны были невероятно мощными, красивыми и не поддавались законам гравитации", – написал фотограф в подписи к снимку. Его публикация собрала 35 тысяч лайков.

Как пишет Daily Mail, 31-летний Матье Риврен рассказал, что это были почти 10-метровые волны, брызги от которых разлетались на 50 метров вокруг. "Я видел невероятное изображение Посейдона с короной, выходящего из океана, лицо которого было в волне", – цитирует его издание.

А один из пользователей портала Reddit выложил снимки фотографа в своем аккаунте, собрав более 12 тысяч лайков. В комментариях многие согласились, что в высокой волне можно увидеть греческого бога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на снимке – оптической иллюзии от американского журналиста одна часть пользователей увидели собаку, а другая – человека. А ученый, писатель и фотограф Эндрю Стил раскрыл секрет зрительного обмана с превращением черно-белого фото в цветное.