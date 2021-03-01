Где стена? Новая оптическая иллюзия "сломала" мозг пользователям

В сети показали новую оптическую иллюзию, которая озадачила пользователей. Так, на необычном снимке изображен дом, очертания стен которого трудно различить с первого взгляда.

Иллюзию опубликовал пользователь портала Reddit под ником FerrousDerrius. "Где стена?", – говорится в публикации.

Пользователи, прокомментировавшие пост с иллюзией, отметили, что она сбила их с толку. "На тебя трудно смотреть", "Мой мозг болит", – пишут, в частности, они.

Некоторые сочли дом со странно глубоким фасадом результатом фотошопа: "Однозначно трехстенный сарай с внутренней черепицей или компьютерным монтажом", "Хорошая покраска, если это не просто хороший фотошоп. Я бы хотел увидеть это вживую!".

Другие принялись шутить: "Арендодатели взимают 1500 долларов за аренду этой комнаты", "Деревянные кирпичи для дома не годятся", "Здесь нечего воровать, идите дальше", "Зачем такое делать с собственным домом?".

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции среди волн во время морского шторма запечатлели "Посейдона". Снимком оптической иллюзии поделился фотограф Матье Риврен. Кроме того, ранее пользователей сбило с толку фото собаки, которая с первого взгляда может показаться человеком.